رئيسية جوجل تحتفل بعيد ميلاد الموسيقار يوهانس برامز Johannes Brahms الـ 190!

كعادتها، وكوسيلة لإثراء الثقافة الشخصية الخاصة بمستخدميها، احتفلت جوجل اليوم بالذكرى الـ 190 لميلاد الموسيقار الألماني يوهانس برامز Johannes Brahms، وذلك بوضع صورة مرسومة متحركة له وهو يعزف البيانو تارة، ويقود الاوركسترا كمايسترو تارة أخرى، وتأخذك الصورة عند الضغط عليها لنتيجة البحث عنه، حيث تستطيع معرفة المزيد عن هذه الشخصية التي اهتمت جوجل بذكرى ميلادها.

من هو يوهانس برامز Johannes Brahms

ولد يوهانس برامز في مدينة هامبورج بألمانيا يوم ٧ مايو عام ١٨٣٣م، وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقى وقائد اوركسترا اشتهر في عصر الفن الرومانسي، الذي اشتهر في القرن التاسع عشر، والده كان عازف كونترباص باوركسترا الاوبرا، ويعتبره الموسيقيون امتداد لبتهوفن، حيث يعتبر البعض أول سيمفونية لبرامز بمثابة السيمفونية العاشرة لبيتهوفن.

بالرغم من وجوده في العصر الرومانسي، إلا أنه لم يتخذ هذا الطابع بشكل واضح في مؤلفاته، بل اشتهر عنه أنه لم ينشغل كثيرا بالجنس اللطيف خوفاً من الانشغال عن فنه!

وقد عرف برامز أيضًا بشخصيته المتواضعة والخجولة، وكان يميل إلى العزلة والتفكير في عمله الموسيقي، ومن بين أشهر أعماله قطعته الثانية للبيانو والأوركسترا، وأعماله الموسيقية الكورالية، بما في ذلك “رابطة الحب” و “رجاءً”، و “الرباعية الأولى للأوتار”، و “سيمفونيتة الأولى”.

يوهانس برامز في نقاط

وُلد في هامبورج – ألمانيا في 7 مايو 1833م، وتوفي في فيينا – النمسا في 3 أبريل 1897م.

بدأ برامز العزف على البيانو في سن السابعة، وبدأ تأليف الموسيقى في سن الثالثة عشر.

في سن العشرين، التحق برامز بتجمع الموسيقيين الألمان في هامبورج، وكان يعزف الموسيقى للعائلات الأرستقراطية.

ألف برامز العديد من الألحان والأعمال الموسيقية، ومن بينها السيمفونيات والأوبرات والرباعيات الأوتارية والأعمال الموسيقية الكورالية.

يعد “رابطة الحب” التي كتبها برامز على شعر من تأليف الشاعر الألماني “فريدريش شيلر”، من بين أشهر أعماله الموسيقية الكورالية.

كان برامز شخصية خجولة وتميز بحسه الفني العميق والمتواضع، وكان يفضل العمل في الخلوة والانعزال عن العالم الخارجي.

تأثر برامز بشدة بموسيقى باخ وموتسارت وبيتهوفن، وكان يحترمهم بشدة ويعتبر نفسه وريثًا للتقاليد الموسيقية الكلاسيكية.

يعتبر برامز جزءًا من تيار الموسيقى الرومانسية في القرن التاسع عشر، وتتميز موسيقاه بالعمق والجمال والحسية.

يعتبر برامز واحدًا من أهم الملحنين في التاريخ، وما زالت موسيقاه تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور والموسيقيين في جميع أنحاء العالم.

والآن نترككم مع قرابة الساعتين من مجموعة مختارة من مؤلفات الموسيقار يوهانس برامز Johannes Brahms

