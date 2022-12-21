IBEForuM يستضيف قمة قطر للتعليم الـ STEM

أطلقت وزارة التربية والتعليم في قطر مبادرة لتشجيع الطلاب على التسجيل في تعليم STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، كأحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية حيث أن تطوير قطاع التعليم هو في صميم جهود دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية.

تجمع القمة معلمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة وتعلم كيفية تقديم منهج STEM بشكل فعال والذي سيتضمن استراتيجيات لإشراك

المعلمين والطلاب في حل المشكلات المهمة.

حاليًا من المهم بالنسبة للمعلمين أن يجتمعوا لمشاركة أفكارهم على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار.

صناع القرار في هذه القمة الاستراتيجية هم نواب الوزراء والوزراء، الرؤساء، الرؤساء التنفيذيون، المديرون العامون، نواب المدير العام، العمداء، الأساتذة والمحاضرون والمعلمون ورؤساء تكنولوجيا التعليم، وكذلك من المدارس والكليات والجامعات وأكاديميات التعليم العالي والحكومية وشبه الحكومية.

لدينا أيضًا متحدثون من بعض المنظمات المرموقة من قطر والعالم:

وزارة التربية والتعليم العالي ، قطر

جامعة قطر

أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا (QAST)

مشروع نيوم

الرابطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

على سبيل المثال لا الحصر.