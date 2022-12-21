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IBEForuM يستضيف قمة قطر للتعليم الـ STEM

عبد الرحمن الليثي

أطلقت وزارة التربية والتعليم في قطر مبادرة لتشجيع الطلاب على التسجيل في تعليم STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، كأحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية حيث أن تطوير قطاع التعليم هو في صميم جهود دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية.
تجمع القمة معلمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة وتعلم كيفية تقديم منهج STEM بشكل فعال والذي سيتضمن استراتيجيات لإشراك
المعلمين والطلاب في حل المشكلات المهمة.

IBEForuM يستضيف قمة قطر للتعليم الـ STEM 1 21/12/2022 - 2:27 ص

حاليًا من المهم بالنسبة للمعلمين أن يجتمعوا لمشاركة أفكارهم على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار.
صناع القرار في هذه القمة الاستراتيجية هم نواب الوزراء والوزراء، الرؤساء، الرؤساء التنفيذيون، المديرون العامون، نواب المدير العام، العمداء، الأساتذة والمحاضرون والمعلمون ورؤساء تكنولوجيا التعليم، وكذلك من المدارس والكليات والجامعات وأكاديميات التعليم العالي والحكومية وشبه الحكومية.
لدينا أيضًا متحدثون من بعض المنظمات المرموقة من قطر والعالم:

بيان هام من الجوازات السعودية بشأن إجراءات السفر إلى قطر

  • وزارة التربية والتعليم العالي ، قطر
  • جامعة قطر
  • أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا (QAST)
  • مشروع نيوم
  • الرابطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

على سبيل المثال لا الحصر.

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عبد الرحمن الليثي

كاتب ومدون مصري ومؤسس موقع نجوم مصرية، من مواليد ١٩٨٦، عملي الأساسي طبيب أخصائي أشعة تشخيصية وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني - جامعة القاهرة، وماجستير الأشعة التشخيصية من جامعة عين شمس، أكبر هواياتي السفر، وركوب الخيل، وبكل تأكيد تطوير المواقع والترجمة.

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