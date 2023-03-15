هرفي للأغذية تفتتح مطعمين في نيجيريا لتوسيع نظام الوجبات السريعة

قامت شركة هرفي للأغذية، الشركة العربية الرائدة في قطاع الوجبات السريعة الراقية، بتوسيع نظام الامتياز الخاص بها من خلال افتتاح مطعمين في العاصمة النيجيرية أبوجا.

تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة Eat Right Food Services التي تهدف إلى فتح 50 فرعًا لهرفي في نيجيريا على مدى 10 سنوات.

يعد افتتاح هذين المطعمين علامة فارقة بالنسبة للشركة ويمثل دخولها إلى السوق الأفريقية.

تتمتع هرفي للأغذية بسمعة طيبة في إنتاج الخبز والمعجنات والحلويات والوجبات السريعة عالية الجودة، مما جعلها خيارًا شائعًا للمستهلكين في الشرق الأوسط. مع هذا التوسع، تأمل الشركة في توسيع نطاق وصولها وجذب عملاء جدد في نيجيريا.

نجحت شركة هرفي للأغذية في ترسيخ علامتها التجارية كسلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الشرق الأوسط.

يعد قرار الشركة بتوسيع نظام الامتياز الخاص بها إلى نيجيريا خطوة إستراتيجية للاستفادة من إمكانات السوق الأفريقية.

نيجيريا هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، مع نمو سريع للطبقة المتوسطة وارتفاع الطلب على الوجبات السريعة.

من المتوقع أن تنمو صناعة الوجبات السريعة في نيجيريا بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، وتضع شركة هرفي للأغذية نفسها للاستفادة من هذا النمو.

من المتوقع أن يكون لافتتاح فرعي هرفي في أبوجا تأثير إيجابي على الأداء المالي للشركة.

تتوقع الشركة أن ترى الأثر المالي للفروع الجديدة ابتداء من الربع الثاني من هذا العام.

من المتوقع أيضًا أن يؤدي هذا التوسع إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين في نيجيريا، مما يساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

سيوفر فرعا هرفي الجديدان في نيجيريا مجموعة متنوعة من خيارات الوجبات السريعة عالية الجودة، بما في ذلك البرغر والبطاطا المقلية والسندويشات وغيرها من الأصناف.

تتمتع الشركة بسمعة طيبة في إنتاج وجبات سريعة بمكونات طازجة وعالية الجودة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستهلكين المهتمين بالصحة.

في الختام، يعد توسع هرفي للأغذية في نيجيريا خطوة مهمة للشركة، مما يسمح لها بالاستفادة من إمكانات السوق الأفريقية.

يعد افتتاح مطعمين في أبوجا جزءًا من خطة أكبر لفتح 50 فرعًا لهرفي في نيجيريا خلال العقد القادم.

من المتوقع أن تجذب سمعة الشركة في إنتاج الخبز والمعجنات والحلويات والوجبات السريعة عالية الجودة عملاء جدد في نيجيريا.

من المتوقع أن يكون لافتتاح الفرعين الجديدين تأثير إيجابي على الأداء المالي للشركة، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، والمساهمة في النمو الاقتصادي لنيجيريا.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك