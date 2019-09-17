Events اليوم الوطني 89 بالرياض.. وجدول فعاليات العيد الوطني في الرياض 2019 فعاليات همة حتى القمة

ننشر جدول فعاليات Events اليوم الوطني 89 بالرياض “فعاليات همة حتى القمة بالرياض 89” حيث تنتظر الجميع مئات الفعاليات والعروض والتي تنظمها أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للترفية، جدول فعاليات اليوم الوطني بالرياض 2019 سيكون غاية في الإبهار والروعة، يرضي كل الاعمار وسيكون مبهر لكل الأذواق سواء للمواطنين أو للمقيمين بالرياض أو السائحين القادمين لزيارة المدينة خلال تلك الفترة، هذا وتبدأ ايفنت فعاليات اليوم الوطني من يوم الجمعة 20 سبتمبر وحتى يوم 24 سبتمبر 2019.







جدول فعاليات Events اليوم الوطني 89 بالرياض 2019

أماكن events اليوم الوطني في الرياض 2019 ستكون في الكثير من المناطق وكل احياء المدينة، ومن تلك المواقع والاماكن التي تقدم عروض وفعاليات اليوم الوطني 89 بالرياض ستكون: منتزه الملك عبدالله بالملز، حديقة مناخ الملك عبد العزيز، منطقة قصر الحكم، منطقة سفن مونز مقابل مول الرياض، والكثير الكثير من المناطق، حيث نتابع معكم كل الفعاليات أول بأول.







عروض الألعاب النارية اليوم الوطني 89 بالرياض

من أبرز فعاليات events اليوم الوطني 2019 بالرياض هي عروض الألعاب النارية، والتي سوف تضيئ سماء الرياض على مدة خمس ليالي من الخميس 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2019، وأماكن عروض الألعاب النارية في الرياض بمناسبة اليوم الوطني هي كالتالي:

شارع التحلية.

طريق تركي الأول.

بجوار استاد الملك فهد الدولي.

تابعونا مع باقي فعاليات الرياض في اليوم الوطني 89.