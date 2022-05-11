الاتحاد الأوروبي يضع خطة لتسهيل وصول صادرات الأغذية الأوكرانية إلى الأسواق

يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على خطة لتسهيل وصول تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق عن طريق البر، وذلك بعد أن أوقف الغزو الروسي لأوكرانيا معظم الصادرات البحرية، وقالت مصادر مطلعة لـ Bloomberg News، إن المفوضية الأوروبية ستناقش غداً الأربعاء، استراتيجية ستتضمن مبادرات فنية وبيروقراطية لتسريع شحنات الزيت النباتي والذرة والقمح من أوكرانيا.

الاختناقات اللوجستية

وتشعر المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بالقلق إزاء الاختناقات اللوجستية التي قد تعيق استخدام خطوط النقل البري البديلة عبر الدول المجاورة لأوكرانيا، نظرًا للفجوة في مستوى البنية التحتية بين هذه الدول، وهو ما قد يعيق الصادرات الأوكرانية وأسواق الاتحاد الأوروبي على الرغم من إزالة الحواجز الجمركية، وأشارت بلومبرج إلى أن المنتجات الزراعية والغذائية تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى مختلف دول العالم حوالي 28 مليار دولار، منها ما يقرب من 7 مليارات يورو (7.4 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي.

وقبل اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير، كانت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود تنقل 5 ملايين طن شهريًا، لكن السفن الحربية الروسية تغلق الآن هذه الموانئ، وذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتسابقان مع الزمن لإيجاد طريقة لشحن الصادرات الأوكرانية بحلول الصيف، حيث تحتاج أوكرانيا للتخلص من ما لا يقل عن 25 مليون طن من المخزونات قبل حصاد المحصول الجديد، ولكن هناك حدود للنقل البري من الصعب تجاوزها حيث وصل الحد الأقصى لكميات الحبوب التي يمكن نقلها عبر القطارات إلى 1ر1 مليون طن شهريا و250 ألف طن من زيت دوار الشمس، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة لرامون سلاستون الرئيس التنفيذي لنادي الشركات الزراعية الأوكرانية.