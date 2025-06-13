87 قتيلا و329 مصابا.. تطورات جديدة في صراع إسرائيل وإيران وسط توعدات بالتصعيد بين الطرفين

في هجوم إسرائيلي غاشم على إيران فجر اليوم، سقط العشرات من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، ما اعتبره البعض ضربة قاسمة لطهران واختراق واضح لأجهزتها العسكرية والاستخبراتية، وانتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية.

نتائج الهجوم الإسرائيلي على إيران

إعلام إيراني كشف عن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على إيران، موضحا أن الهجوم أسفر عن سقوط نحو 78 قتيلا و329 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في طهران، من بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس الأركان العامة

الرد الإيراني على إسرائيل

حرب بيانات وتراشقات إعلامية بين الطرفين، نشبت فور الإعلان عن الهجوم، لتتحدث القنوات الرسمية وغير الرسمية في إيران عن توعدات طهران برد قاس وحاسم على هجوم تل أبيب، إذ يقول العميد محمد باكبور قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: سنفتح أبواب الجحيم على إسرائيل قريبا.

أهداف إسرائيل من ضرباتها لإيران

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فيقول: كان من المفترض شن هذه العملية على إيران في نهاية أبريل الماضي لكننا لسبب ما لم ننفذ الأمر، مضيفا: نحاول ضرب منصات الصواريخ في إيران لكن هدفنا التعامل مع قدرتها على الإنتاج.

ونقل إعلام أمريكي عن مصادر أن المستشفيات الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب قصوى وتم نقل المرضى إلى أماكن تحت الأرض.

أما إعلام إيران فقد أذاع أنباء تفيد وجود دوي انفجارات ضخمة في غرب وشمال غرب طهران، وتمكن الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق تبريز شمال غرب البلاد.