6 أفلام رعب غير تقليدية عليك ألا تفوتها

تهدف أفلام الرعب الاعتيادية لجعلك تشعر بالفزع والرعب أثناء مشاهدها عن طريق الاستعانة بالمخلوقات الأسطورية مثل الأشباح والغيلان أو حتى مشاهد القتل والمفاجئات غير المتوقعة في الفيلم مثل أن يكون أحد شخصيات الفيلم في غرفة مظلمة من ثم تظهر ساحرة مخيفة وما الى ذلك، شعر الكثير محبي أفلام العرب بالملل من هذه النوعية من الأفلام لكونها لا تحمل شيئاً جديداً للمشاهد ويمكن توقع ما سيحدث فيها بسهولة بالغة وإذا كنت أحد الذين شعروا بالملل من تلك النوعية من الأفلام فننصحك بمشاهدة الأفلام الموجودة في هذه القائمة والتي ستواجه أثناء مشاهدتها نوعاً آخر من المخاوف الغير تقليدية، نشر موقع ليستفيرس هذه القائمة استناداً على تقييم من قاموا بمشاهدتها.

أفلام رعب غير تقليدية:

فيلم “Bird Box”:

لا يسعنا وصف الإثارة التي يوفرها هذا الفيلم للمشاهد ولا كم الرعب النفسي الذي سيتعرض له المشاهد في جميع دقائق الفيلم تقريباً، فيلم بيرد بوكس أو صندوق الطائر هو فيلم صادر عام 2018 من انتاج نتفليكس وبطولة ساندرا بولوك، يروي الفيلم قصة أم وأطفالها وهم يحاولون النجاة بأنفسهم من كيان غريب يتلبس كل من يفتح عينيه، سيضعك هذا الفيلم في مكان الشخصيات الرئيسية وسيجعلك المخرج تشعر بمعاناتهم وكأنك واحد منهم.

فيلم “Hush”:

فيلم أمريكي صدر عام 2016 من بطولة مايك فلانغان وكيت سيغيل، يروي الفيلم قصة سيدة صماء تعيش في منزل منعزل في إحدى الغابات وتواجه فيه شخصاً مجهولاً يحاول قتلها بمختلف الطرق، ستشعر بالتوتر يغمرك أثناء مشاهدة الفيلم بشكل مخيف.

فيلم “The Witch”:

قد يكون هذا الفيلم هو أحد أكثر الأفلام التي ستظل عالقة في ذاكرتك، الفيلم من بطولة أنيا تايلور ورالف أنيسون وإخراج روبرت اغرز، فيلم “ذا ويتش” أو الساحرة هو فيلم تاريخي فولكولوري يستعرض للمشاهد تأثير خرافة شهيرة كانت شائعة قديماً وتعرف بإسم خرافة نيو انجلاند في بيئة ريفية وتاريخية، أبطال الفيلم هم عائلة بروتستانتية انجليزية انتقلت حديثاً لما يعرف حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية في القرن السابع عشر.

منتصف الصيف:

فيلم ميدسومار “Midsommar” هو فيلم رعب نفسي وفولكولوري أمريكي تم تصويره في المجر، الفيلم من بطولة كل من ويل بولتر وجاك رينور وفلورنس بيو وإخراج آفي أستر المعروف بإنتاجه لهذه النوعية من الأفلام وتدور أحداثه حول قصة شابة تحاول التعافي من صدمة عائلية عبر السفر الى السويد مع أصدقائها وهناك تعيش مفاجآت أخرى لم تكن في الحسبان، فيلم ميدسومار هو أحد أكثر الأفلام غموضاً ويستحق المشاهدة “غير مناسب للأطفال حيث يحتوي على مشاهد عنف ومشاهد غير لائقة”.

فيلم المنارة:

فيلم رعب نفسي أمريكي من إخراج روبرت إغرز، الفيلم من انتاج عام 2019 لكنه بالأبيض والأسود لأغراض تتعلق بجعل المشاهد يعيش حالة من التوتر أثناء مشاهدة الفيلم، فيلم المنارة “Lighthouse” وفيلم الساحرة الذي أوردنا ذكره سابقاً من اخراج روبرت إغرز ويتحدث الفيلم حول قصة رجلين يحرسان منارة ويتعين عليهما مواجهة مخاوفهما وكوابيسهما.

فيلم “Hereditary”:

فيلم آخر من اخراج آفي أستر، يعتبر هذا الفيلم أحد الأفلام التي ستجعلك تشعر حقاً بالفزع وهو تحفة من حيث المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية، يروي الفيلم قصة أسرة صغيرة تعيش حالة من التفكك بعد وفاة جدتهم.