5 وظائف يهرب منها الناس بالرغم من أجورها المرتفعة

كشف تقرير تم نشره في موقع «إسبانيا بالعربي» عن أشهر المهن التي يهرب منها الناس، و التي يعمل بها عدد قليل جداً من الأشخاص في العالم، رغم أن العاملين بها يحصلون على أجور جيدة للغاية، وهذه المهن هي:

مهنة “مقوّم الجثث”

حيث يقدم فيها الموظف عملية صعبة جدا، فهي تعتمد على عملية تحضير الجثث، ولكن يمكن للأشخاص الذين يعملون في هذه الوظيفة ويكرسون أنفسهم فيها أن يحصلوا على راتب 35000 يورو سنوياً في إسبانيا.

وظيفة ” جامع القمامة “

تعتبر من إحدى المهن التي لا يرغب بها الكثير من الناس، لأنها تعتمد على التعامل مع نفايات الآخرين في أوروبا، ويتراوح راتب العاملين في هذه الوظيفة ما بين 24000 و32000 يورو سنويا.

وظيفة ” مزوّج الدجاج “

هي واحدة من ضمن الوظائف التي تعتمد على الملاحظة الدقيقة، عن طريق التدريب الذي يمكن أن يستمر لمدة طويلة تصل إلى 3 سنوات، فيجب أن يكون مزوج الدجاج هذا قادرا على أن يميز بين الدجاج في ثوانٍ قليلة.

و على الرغم من أن هذه الوظيفة لا ترتبط بالوظائف المرموقة، إلا أنها تعد في قائمة الوظائف التي تستغرق وقتاً طويلاً جدا لتعلمها، ولا يستمتع العامل أثناء أدائها، ولكن يمكن لمن يعملون في هذا القطاع أن يحصلوا على راتب حوالي 4000 يورو شهريا.

وظيفة ” مراقب الحشرات “

ففي هذا العمل، عليك أن تكون مستعدا للتعامل مع الحشرات بكافة أنواعها، وأن تقتل خوفك، كما تعد وظيفة مكافحة الحشرات من أكثر المهمات تعقيدا، كما أنها تعتمد على المكان الذي يتم تنفيذ العمل فيه.

وظيفة ” ذباح الحيوانات “

فالأيدي الممتلئة بالدماء والرائحة الكريهة والقيام بذبح الحيوانات يوميا، هي مهمة صعبة للغاية، فيعمل الموظف في هذا العمل الصعب؛ لضمان الغذاء للبشر.

قد يكون الطلب ليس كبيرا، لكن في المذابح الكبيرة يعتبر 10000 رأس من الماشية في اليوم هي مزحة، وبسبب نفور الناس من هذه المهنة بشكل كبير، فإن هذه الوظيفة تعتبر من أفضل المهن في الرواتب.

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