5 افلام جريمة مبنية على قصص واقعية

يستخدم المخرجون السينمائيون خدعة رائعة للترويج لأفلامهم ومسلسلاتهم ولا ينتبه الكثير من الناس لها على الرغم من أنها واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار، ويقول الكثير من المخرجين السينمائيين في مقدمة أفلامهم ومسلسلاتهم بأن الأحداث مستوحاة من أحداث حقيقية، وبغض النظر عما إذا كان في الأمر خدع تسويقية أم لا فالأمر يعتمد بكامله على مدى امكانية تشويق المشاهد لأقصى الحدود، ولنثير انتباهكم نحن أيضاً قررنا تقديم بعض الأفلام والأعمال السينمائية التي تتناول أحداثاً مستوحاة من قصص جريمة حقيقية، الأفلام المذكورة كلها من فئة الجريمة والإثارة حصراً.

أفلام جريمة مستوحاة من قصص جريمة حقيقية وواقعية:

فيلم الكلب ألفا:



فيلم جريمة أمريكي من إنتاج عام 2007، يتناول الفيلم قصة مراهق حصل على دفعة كبيرة من المال مكنته من شراء منازل فخمة وما الى ذلك، قصة الفيلم الأصلية تتمحور حول جريمة قتل حدثت في وقت سابق لإنتاج الفيلم وتتجسد بها ذات الأحداث تقريباً.

فيلم تعويض مزدوج “1944”:

لمحبي الأفلام الكلاسيكية، يتحدث الفيلم عن قصة سيدة أرادت الاحتيال على شركة تأمين للاستيلاء على أموال بوليصة تأمين وفاة زوجها، ولأن التعويض استدعى أن يموت زوجها بشكل عرضي دبرت السيدة عملية مقتل زوجها ونجحت في ذلك.

فيلم الأراضي الوعرة “1973”:

فيلم الأراضي الوعرة “Bad lands” هو فيلم دراما وجريمة أمريكي، يتحدث الفيلم عن قصة خيالية لكنها ترتبط بشكل ما بقصص الجرائم التي ارتكبها القاتل الأمريكي تشارلز ستاركويذر في الفترة ما بين عامي 1957 و1958.

فيلم “1976 Eaten alive”:

تتمحور قصة الفيلم حول صاحب فندق في الولايات المتحدة يكتشف الأمن أنه كان يقوم بإطعام زبائنه ونزلائه للتمساح الذي يربيه وهم أحياء، قصة الفيلم حقيقية وحدثت في الولايات المتحدة.

جريمة قتل في قطار الشرق “1974”:

فيلم جيمة قتل في قطار الشرق هو أحد أبرز الأفلام المستوحاة من واقع الروايات، وفيلم قطار الشرق مستوحى من رواية الكاتبة الانجليزية أجاثا كريستي التي تحمل ذات الاسم، وحققت الرواية مبيعات خيالية مما استدعى المخرجين انتاج فيلم حول القصة التي تطرقت اليها الرواية والتي قال البعض بأنها حقيقية.