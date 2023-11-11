3 رسائل حاسمة جديدة من الرئيس السيسي.. ويحذر إسرائيل: هذا الأمر غير مقبول

حمل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تم عقدها في العاصمة السعودية الرياض استثنائيًا، العديد من الرسائل الهامة والحاسمة بشأن القضية الفلسطينية وتأثيراتها السلبية والكارثية على استقرار المنطقة بأكملها، ووجه تحذيرًا جديدًا إلى إسرائيل.

3 رسائل حاسمة جديدة من الرئيس السيسي.. ويحذر إسرائيل: هذا الأمر غير مقبول مصدر الصورة: بي بي سي

رسائل الرئيس السيسي

وخلال كلمته، وجه الرئيس المصري عدة رسائل حاسمة للمجتمع الدولي، مطالبًا بسرعة وضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، مؤكدًا أن سياسات العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان القطاع، أمر غير مقبول، ولا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس أو أي أسباب أخرى.

وطالب السيسي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واستهداف المدنيين بطريقة بشعة تعود بنا إلى العصور الوسطى، مؤكدًا أن مصر ترفض استهداف المدنيين من الطرفين، مطالبًا بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67.

وحذر الرئيس المصري إسرائيل من سياسة التهجير القسري للمواطنين في قطاع غزة، محملًا اسرائيل مسؤولية عدم إدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن تمادي تل أبيب في الحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع في مناطق أخرى.