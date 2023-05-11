3 جزر في اليابان تفوق فيها عدد القطط على البشر.. أصبحت مزارات سياحية

في دولة اليابات هناك جزر كاملة تفوق فيها عدد القطط الذين يسكنونها على عدد البشر، مما أهلها لتكون أماكن سياحية ومحميات خاصة لهذا الحيوان البري الأليف، وباتت تجذب أعدادًا كبيرةً من السكان، خاصة محبي القطط.

تنتشر القطط في عدة جزر بدولة اليابان، وتسيطر على بعض المناطق التي يقل فيها عدد السكان، ومنها جزيرة تاشيروجيما الواقعة في إيشينوماكي بمقاطعة مياجي، ويفوق عدد القطط في هذا المكان على السكان، الذي يبلغ حوالي 100 نسمة، لذا أطلق عليها البعض اسم جزيرة «كات»، وأصبحت مكان سياحي لمحبي القطط، للتصوير واللعب معهم ومساعدتهم في تناول الطعام، وفقًا لموقع “TripAdvisor”.

انتشار القطط في جزيرة تاشيروجيما

تحظى القطط في جزيرة تاشيروجيما بعناية واهتمام كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فحياتها مهددة بالخطر؛ لأن عدد سكان المكان قليل جدًا، والبشر يتقدمون في السن ويبدأ سكان الجزيرة في النفاذ، وتحاول المنظمات إيجاد حل لهذه المشكلة، التي سينتج عنها تغييرات كثيرة في المستقبل.

محمية للقطط بدولة اليابان

يرى بعض اليابانيين أن القطط أحد أسباب إزدهار الجزر والمحميات وتسمى Neko-Jinja ، وتم بناء هذا المكان بعد حادثة، فمنذ عدة عقود كان يستخدم بعض الصيادين صخرة كبيرة في عملهم، ولكن سقطت منهم سهوًا، وأدت إلى مقتل قطة، ليتفاعل الكثيرين وقرروا أن يجعلوا المكان محمية للقطط، تجذب أعداد ضخمة من السائحين في العالم.

تشتهر جزيرة أوشيما بالقطط

ومن الجزر الأخرى التي تنتشر فيها القطط، جزيرة أوشيما الواقعة، ويفوق فيها عددهم على عدد البشر، إذ يوجد في الجزيرة حوالي 20 ساكنًا وأكثر من 100 قطة.