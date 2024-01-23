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“22 ضابط وجندي بضربة واحدة”.. في “أصعب أيام القتال” المقاومة تكبِّد الاحتلال خسائر فادحة، وتل أبيب تُرسل مقترحاً

محمد خير الحوراني

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بمقتل 21 بين ضباط وجنود في معارك جنوبي قطاع غزة خلال 12 ساعة الماضية، وكان المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي قد أكَّد مقتل وإصابة 22 جندياً في خان يونس، وحدها، خلال عمليات تفجير لمبنيين وانهيار ثالث بقوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، وهو ما يشير إلى تمكُّن المقاومة الفلسطينية من تكبيد الاحتلال عشرات القتلى والجرحى يوم أمس الإثنين “أصعب أيام القتال منذ الحرب البرية” وفق الإعلام العبري.

لواء خانيونس - المصدر مواقع التواصل الاجتماعي

طائرات الإنقاذ تعمل على إجلاء الجرحى من خان يونس

وكانت مصادر عبرية قد أكَّدت تفجير مبنيين وانهيار ثالث كانت تتحصن بداخلهم قوات الاحتلال الصهيوني ما تسبب بوقوع 22 بين قتيل وجريح، وفق المصادر ذاتها.

وكان الجيش قد اعترف أيضاً بمقتل 3 ضباط من لواء المظليين، بينهم نائب قائد كتيبة وقائد سرية، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، كما أعلن إجلاء 15 جندياً وضابطاً أصيبوا بجراح مختلفة في معارك خان يونس.

يأتي ذلك فيما يستمر تحليق طائرات الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي لإجلاء الجنود الجرحى، وهو ما فسَّره محللون بأنَّه مؤشِّر إلى حجم الخسائر الكبيرة التي لم يتم الاعتراف بها.

المقاومة تنفذ عدداً من العمليات الموجعة

وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الفلسطينية عن مجموعة واسعة من العمليات ضد الاحتلال الصهيوني وجاءت على النحو التالي:

  • أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف جرافة من نوع “دي 9” بقذيفة “تاندوم” غرب خان يونس.
  • أكَّدت الكتائب أنَّ طيران الاحتلال قصف دبابة تابعة له وسحقها بمن فيها بعد أن استهدفتها القسام، وتصدَّت لقوة الإنقاذ التي حاولت سحبها.
  • استهدفت القسام أفراد قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح، استهدف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105”.
  • أعلنت القسام استهداف مبنى تتحصن به قوة للاحتلال بقذيفة ترادفية أوقعتها بين قتيل وجريح غرب غزة، إضافة إلى قنص جندي جنوب غرب المدينة.
  • استهدفت القسام قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
  • أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة وجرافة عسكرية بقذائف صاروخية غرب مدينة خان يونس.
  • استهدفت سرايا القدس بالمدفعية تجمعات وجنود وآليات “العدو” في المحافظة نفسها،
  • استهدفت السرايا بصاروخ “بدر1” تجمعا لجنود “العدو الصهيوني” شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت بقذائف الهاون موقعاً يتمركز فيه جنود الاحتلال شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

ومع اقتراب معركة خان يونس من الدخول في شهرها الثالث، لم يتمكَّن جيش الاحتلال الصهيوني، من السيطرة على المحافظة ولا يزال يعاني أياماً يعتبر كل واحد منها أصعب من سابقيه.

الاحتلال يقترح صفقة لا تتضمَّن إنهاء الحرب

سياسياً أعلنت القناة 13 العبرية، أنَّ “تل أبيب” قدَّمت مقترحاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الوسطاء القطريين والمصريين، لإبرام صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل “وقف مؤقت للحرب” لمدة شهرين، وأوضحت مصادر متعددة أنَّ مراحل الصفقة هي على النحو التالي:

  • المرحلة الأولى إطلاق حماس سراح النساء المتبقيات لديها والرجال من كبار السن، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقهم دفعة واحدة.
  • المرحلة الثانية يتم إطلاق المحتجزين الأصغر سنا والشباب.
  • المرحلة الثالثة إطلاق الجنود والجثث التي تحتفظ بها حركة حماس.
  • ويتزامن ذلك مع إعادة انتشار قوات الاحتلال وخروجها من المناطق السكنية الرئيسية، والعودة التدريجية للفلسطينيين إلى المناطق التي نزحوا منها شمال القطاع.

وتشير المصادر إلى أنَّ العمليات العسكرية سوف تنخفض في العدد والكثافة بعد الشهرين، إذا ما وافقت حماس على الصفقة، وفق الاقتراح.

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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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