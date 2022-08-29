 100,000 دولار.. تعرف على كيفية وشروط الاشتراك بمسابقة «الحلم  Dream MBC 2022»

يبحث العديد من الأشخاص بالوطن العربي، عن مسابقة الحلم Dream MBC 2022 والذي تعرض على قناة mbc مع الإعلامي الكبير مصطفى الآغا المسؤول والمذيع، حيث يتمنى الكثيرون الفوز بفرصة العمر التي تصل إلى 100 ألف دولار، ويقدم موقع «نجوم مصرية» خدمة لقرائه بنشر شروط وخطوات الاشتراك في المسابقة بالإضافة إلى أرقام المشاركة بجميع البلدان العربية، وكذلك أسماء الفائزين خلال الفترة الماضية.

طريقة الاشتراك في مسابقة «الحلم Dream MBC 2022»:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية إلى رقم الخدمة الخاص ببلدك.

يرسل لك المسؤولون عن المسابقة عدة أسئلة عامة يجب عليك الإجابة عنها إجابةً صحيحة.

يتم ترشيحك للحصول على الجائزة الكبرى، ولكن يجب عليك أن تجاوب على أكبر عدد من الأسئلة بشكل صحيح.

شروط الاشتراك في مسابقة «الحلم Dream MBC 2022»:

أن يكون سن المشترك تجاوز 18 عامًا وليس أقل من ذلك.

أن يكون المشترك حاصل على الجنسية العربية من أي دولة عربية.

أن يكون المشترك لا يوجد لديه أي صلة قرابة للأشخاص الذين يعملون في برنامج مسابقة الحلم.

مفاجأة للحلم في السحب المقبل

وكان قد أعلن الإعلامي الكبير مصطفى الآغا المسؤول والمذيع في مسابقة «الحلم Dream MBC 2022»، أن السحب المقبل سيكون لشخصين وليس لشخص واحد فقط، مؤكدًا أن شخصين عربيان سيفوزان في السحب المقبل وقيمة كل جائزة هي 100 ألف دولار، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي للسحب المقبل قريبا.

وكانت قد أعلنت مسابقة «الحلم Dream MBC 2022»، أمس الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري، عن فوز المواطن السعودي، محمد علي العسيري، والذي أكد أنه ظل يشترك في المسابقة لمدة 3 سنين متواصلة، أملًا أن يفوز في النهاية، موضحًا أنه بالفعل فاز بعد محاولات مستمرة بـ150 ألف دولار.