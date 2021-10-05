10 مليار دولار هي حجم الخسائر التي تكبدها مارك زوكربيرغ في الـ 6 ساعات التي توقفت فيها تطبيقات فيسبوك عن العمل

وصلت مدة الانقطاع بسبب العطل الذي تعرض له موقع فيسبوك الشهير والتطبيقات التابعة لمؤسسته لست ساعات بسبب أعطال فنية مفاجئة ليدخل بذلك موقع فيسبوك في أطول فترة تعطل له في تاريخه منذ انشائه عام 2004، وكما أن الساعات قد طالت ولايزال الانتظار مستمراً لم يسلم مارك زوكربيرغ أيضاً من أضرار تعطل موقعه وتبعات ذلك بالنسبة له على المستوى الشخصي والمالي.

تعطل موقع فيسبوك عن العمل في جميع أنحاء العالم في تمام الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، وقال البعض أن التطبيق توقف عن العمل لديهم في وقت سابق لذلك وآخرون قالوا بأنه لاحق له بفرق دقائق معدودة، ولم يكن تطبيق فيسبوك وحده هو الذي تعطل عن العمل بل أن الأمر طال أيضاً جميع التطبيقات التي تتبع لمؤسسة فيسبوك ومنها تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب، وتعطل عن العمل أيضاً كل من فيسبوك ماسنجر وتطبيق انستجرام الخاص بتبادل مقاطع الفيديو القصيرة والصور.

واشتكى الكثير من الناس من عطل تطبيقات فيسبوك وملحقاتها وقالت الشركة بأنها قد تلقت عشرات الآلاف من البلاغات حول تعطل التطبيق وتوقفه عن العمل منذ ظهر أمس الاثنين وذلك بحسب موقع داون تراكر الأمريكي، ومنذ يوم أمس وشركة فيسبوك تقوم بإرسال تغريدات على تويتر تحاول فيها استدراك الأمر والسيطرة على استحواذ مستخدمي التطبيق وفي احدى تغريداتها على موقع تويتر طالبت شركة فيسبوك مستخدمي تطبيقاتها بالتحلي بالصبر حتى يتم حل المشكلة.

وبعد عودة الموقع للعمل مجدداً بعد 6 ساعات من التوقف العالمي تداول الكثير من الناس أخباراً حول حجم الخسائر التي تسبب بها تطبيق فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة له “انستجرام وواتس آب وماسنجر” وقالت العديد من المؤسسات التي تعتمد على فيسبوك بشكل أساسي في عملها بأن التطبيق قد سبب لهم خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات، ومن ناحيته قٌدرت الخسائر التي تكبدها مارك زوكربيرغ بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي وذلك في خلال الساعات القليلة التي توقف فيها كل من انستجرام وواتساب والمنصة الرئيسية فيسبوك عن العمل، وتراجع سهم فيسبوك في الساعات القليلة الماضية ليخسر حوالي 5% من قيمته الاجمالية.