يوم الأب أو عيد الأب Father’s Day هو يوم عالمي تحتفل به الدول الغربية لتكريم الآباء بخلاف عيد الأم الذي تحتفل به دول العالم، ولكن عيد الأب هو أيضاً احتفال عالمي لدى دول الغرب لتكريم الأب، كما يتجاهل هذا اليوم العرب، أيضاً يحتفل محرك البحث جوجل google فى هذا اليوم 21 يونيو من هذا العام بيوم الأب جاء احتفال محرك البحث google فى كثير من البلدان الغربية والآن يحتفل محرك البحث جوجل بيوم الاب تكريماً لفضل الأب على ابنائه، مزينا صفحة البحث بشعارات جميلة ورائعة كما توضح الصورة ذلك.

تاريخ يوم الأب

تحتفل الكثير من الدول الغربية بيوم الأب وتعتبره أيضا احتفال مقدس منذ العصور الوسطى، ولكن يتم الاحتفال بعيد الأب في أيام متفرقة من العام باختلاف بعض الدول، حيث كان أول احتفال ليوم الأب في عام 1912 م.

وأول من شرع يوم الأب هى سونورا لويس سمارات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1909م، حيث استمعت لدرس ديني يطرح فيه الأم ويقدس دور الأم فشرعت في ابتكار يوم للأب لتكريم أباها وليم سمارات، حيث توفيت زوجته واستطاع أن يربى ابنائه بمفرده وقد عرضت الفكرة وتبناها الجميع ليتم أول احتفال بيوم الأب في هذه الفترة.

يوم الأب واحتفال موقع جوجل

يحتفل موقع جوجل بيوم الأب في مواقيت مختلفة ولمناطق أيضا مختلفة ونذكر منها ما يلي:

يوم الأب فى أمريكا اللاتينية بتاريخ 19 مارس

فى أمريكا اللاتينية بتاريخ 19 مارس يوم الأب في سويسرا بتاريخ 5 يونيو.

يوم الأب في النمسا 12 يونيو.

يوم الأب في السلفادور 17 يونيو.

يوم الأب في بولندا بتاريخ 23 يونيو.

يوم الأب في الدومينيكان في 31 يونيو.

يوم الأب في مصر 21 يونيو.

التضامن تدرس فكرة يوم الأب تكريما للآباء

ذكرت جريدة الأهرام عبر الموقع الرسمي لها أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي سوف تدرس فكرة عيد الأب وذلك من أجل تكريم الآباء الكادحين في العمل لأجل تربية ابنائهم ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة للاحتفال بعيد الأب ولابد من تفاعل مجتمعي لتكريم الأب وأنها اقترحت أن يكون عيد الأب مع قرب بداية العام الدراسي الجديد كشهر سبتمبر مثلا، لأن فكرة يوم الأب فكرة حسنة وتستحق الدراسة لتكريم الآباء، جاء هذا بعد قرائتها لمقالات احد القراء بجريدة الأهرام عن الاحتفال بعيد الأب.

يوم الأب العالمي يشعل تويتر

وقد اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج #يوم_الاب والذي صعد إلى الترند، وكثرت التغريدات حول يوم الأب ومنن هذه التغريدات حول يوم الأب ما يلي:

كل من فقد اياه كل عام وأبي هو اباك.

اضحكوا في وجه أبوكم فالعالم في الخارج موحش.

لأنك يا أبي انت أبي انا اقف شامخ العز.

هو ليس يوم الأب العالمي بل هو يوم الأمان العالمي.

بين تجعيدات وجه أبي نعيم اعيشه انا واخوتى.

أبي هو شىء استثنائى جدا.

أبي هو حبيبى وملجأ خوفى.

أسباب فقدان التواصل في يوم الأب

هناك فجوات كبيرة تحدث بين الأب والابن والتي تتراكم باستمرار ولا يتواصل الابن مع الأب في يوم الأب ومنها ما يلي:

المشاكل الأسرية التي تسبب تفكك الأسرة والانعزال.

المشاكل بين الأب وزوجته التي تحدث أمام الأبناء تحدق فجوة كبيرة بين الأب وابنه.

عدم احتواء الأب لأبنه في فترات العمر المختلفة.

عدم الاهتمام بين الآباء والأبناء.

انحراف الأبناء بسبب عدم مراعاة الآباء لهم.

حالات الطلاق وتفرق الزوجين وعدم الاهتمام بالأبناء وإزاحة المسؤولية كل على الأخر.

وتعتبر هذه من أسباب عدم الشعور بتقدير الآباء في يوم الأب العالمي الذي يحتفل به الكثير.

يوم الأب 2019

احتفل موقع جوجل اليوم الجمعة بعيد الأب بطريقة مختلفة حيث ظهرت صور مؤثرة تحكي عن احتضان احد الطيور لأبنائه الصغار، وكيف يعمل الأب على تربيتهم ورعايتهم وحمايتهم، لتجسد دور الأب وما يقوم به من اجل سعادتهم وتحقيق السلام لهم.

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