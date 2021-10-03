يوفنتوس يصعق تورينو بقذيفة في الدقائق الأخيرة من المباراة

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي، على نظيره تورينو، فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم الموافق الثاني من أكتوبر الجاري، على ملعب تورينو الأولمبي الكبير، بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة السابعة، من الدوري الإيطالي الممتاز.

بدأ نادي يوفنتوس المباراة مهاجما، فى محاولات أفتقدت للدقة فى لمساتها الأخيرة، من الوضع فى الاعتبار صلابة مدافعين نادي تورينو، ولكن الأخير لم يقتصر أدائه على الدفاع، بل حاول فى محاولات عديدة، إقتناص المبادرة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ولكن محاولات الفريقين لم تجدي ثمارها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، ذادت محاولات الفريقين، وشهد الشوط الثاني العديد من الأحداث المثيرة، والكثير من الفرص الضائعة للفريقين، حتى صارت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ومازال التعادل السلبي قائما بين الفريقين.

وفى الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما ظن الجميع أن الفريقين قد ارتضيا بنقطة التعادل، أتي لاعب يوفنتوس مانويل لوكاتيلي ليحرز الهدف الأول لفريقه، وهدف المباراة الأول فى الدقيقة السادسة والثمانين، معلنا عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شئ لنادي تورينو، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته، معلنا خسارة تورينو على أرضه وبين جماهيره، بهدف وحيد، أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس.

وبهذه النتيجة رفع نادي يوفنتوس رصيده إلي 11 نقطة، من سبع جولات تضعه فى المركز الثامن من الترتيب، بينما يتجمد رصيد تورينو عند النقطة الثامنة، من سبع مواجهات، تطيح به فى المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.