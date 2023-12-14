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يهود يحتجون ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ويقطعون الطريق في لوس أنجلوس

عبد الرحمن عياد

تسبب مجموعة من النشطاء اليهود الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في عرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة صباح يوم الأربعاء.
وبحسب شرطة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فقد تسبب ذلك في تكدس السيارات على مسافات طويلة.

تكدس السيارات لأميال بالطريق السريع 110

وقد تجمع المحتجون من منظمة (إف نوت ناو) (إن لم يكن الآن) في حارات المرور المتجهة جنوباً بالطريق السريع 110 في وسط المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحًا مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وقد رفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة وكانوا يرتدون قمصان سوداء مكتوب عليها (ليس باسمنا).

وقد تم توثيق مقطع فيديو يظهر عددًا قليلاً من السائقين الغاضبين وهم يتشاجرون مع المحتجين قبل وصول الشرطة.

وقد أفادت الشرطة بأنه تم اعتقال حوالي 75 متظاهرًا عندما بدأت قوات الأمن في إعادة فتح الطريق.

وقد أثارت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة احتجاجات في مدن حول العالم.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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