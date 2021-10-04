يصل سعر بعضها لمليون دولار في الليلة الواحدة، تعرف على أغلى الغرف الفندقية على مستوى العالم

يستمتع الأغنياء ومن يجنون دخلاً مرتفعاً بحياتهم حد الترف، والمقصود بالترف هنا هو كل ما لا تستطيع أنت بدخلك الضعيف أو المتوسط أن تحققه أو تعيشه ولو للحظات معدودة، وإذا امتلك مشروعاً أو عملاً خاصاً بك يدر عليك مبالغ خرافية من المال فستتمكن بدون شك من الاستمتاع بحياتك وتجربة كل ما هو جديد ورائع في العالم، ولا شك في أنك ستبدأ بالاستمتاع أولاً بالغرف والشقق الفندقية الفاخرة إذا أصبحت غنياً في يوم من الأيام، وفي هذا المقال نستعرض لك بعض الغرف الفندقية التي تعد من بين الأغلى في العالم ولا يستطيع جميع الناس دخولها نظراً لسعرها المرتفع والحراسة المشددة والإجراءات الأمنية الصارمة التي تتوفر بها، وتبدأ معكم في هذه القائمة بالأقل سعراً وصولاً الى الأغلى:

جزيرة شيفال بلان رانديلي “50.000$”:

تقدم مؤسسة شيفال بلان فندقاً معزولاً بجزر المالديف بتكلفة خيالية، ويعد فندق شيفال بلان أحد أغلى الفنادق في العالم لأنه يقع في جزيرة خاصة معزولة في المحيط الهندي، يمكنك الاستمتاع بشكل رائع في تلك الجزيرة الفندقية بالشعاب المرجانية والأسماء الاستوائية الرائعة بهدوء وبدون أي ضجيج أو مشاكل بسعر يصل الى 50 ألف دولار أمريكي لليلة الواحدة.

جناح بنتهاوس في فندق مارتينيز “55.000$”:

يمكنك فندق مارتينيز الفرنسي الراقي من الحجز بنظام الجناح أو استئجار الغرف، يوفر لك الفندق الوقع بجنوب مدينة كان في فرنسا اطلالة رائعة بجناح “بنتهاوس” على البحر الأبيض المتوسط، ولهذا السبب يعد جناح بنتهاوس هو أغلى ما يمكن استئجاره في الفندق بل في فرنسا بأسرها ويبلغ سعر الليلة الواحدة 55 ألف دولار أمريكي.

شقة بنتهاوس بفندق مارك “75.000$”:

يقع فندق مارك بجزيرة منهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية، وتقع شقة بنتهاوس التي يبلغ ثمن استئجارها لليلة واحدة حوالي 75.000 دولار أمريكي في الطابق العلوي من الفندق، وتمنحك الشقة اطلالة شاملة على كامل مدينة نيويورك وجزيرة منهاتن.

جناح رويال بنتهاوس بفندق ويلسون “80.000$”:

يطل جناح رويال بنتهاوس على كل من جبال مونت بلانك وبحيرة جنيف في سويسرا، وجناح رويال بنتهاوس الذي يعرف أيضاً بجناح بنتهاوس الملكي مبني في الطابق العلوي لفندق الرئيس ويلسون، ويقع فندق ويلسون بالقرب من مبنى الأمم المتحدة بجنيف وتكلف الليلة فيه حوالي 60.000 دولار في الغرف والشقق العادية أما شقة رويال بنتهاوس الملكية فتكلف 80.000 دولار.

جناح Empathy Suite بمنتجع ذا بالمز “100.000$”:

يصل سعر الليلة الواحدة في جناح Empathy Suite بفندق ويلسون الى 100 ألف دولار، يمكنك الفندق من الاستمتاع بإطلالة رائعة وخرافية على مدينة لاس فيغاس، وهذا الجناح المصنف على أنه الأغلى في العالم مخصص لكبار المقامرين الذين يأتون الى لاس فيغاس ويقال بأن دخوله يتطلب المراهنة بمبلغ لا يقل عن مليون دولار تقريباً كبديل للدفع نقداً.