يصفها بالمحاولة الدنيئة.. أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية| وإجرائه القادم

أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارها الجديد اليوم بشأن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسيطنيين، وقررت فرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي أصاب تل أبيب بحالة من الصدمة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الساسة الإسرائيليين للرد بقوة على ما تم إصداره اليوم.

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المصدر: رويترز

أول تعليق من نتنياهو

وفي أول تعليق له على قرار محكمة العدل الدولية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن الالتزام بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا، مشددًا على أن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق.

وأضاف نتنياهو بأن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن إصرائيل ضد حماس، التي هي من تتهم بالإرهاب وبالإبادة الجماعية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تل أبيب سوف تستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشري على حد وصفه.

يأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه رفضت فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشددة على أنها ستستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة، وأمرت تل أبيب بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.