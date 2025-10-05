يديعوت أحرنوت: مكتب نتنياهو يتراجع والوفد الإسرائيلي لن يغادر إلى مصر غدًا والمتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تقول كلام آخر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفد إسرائيل الذي كان من المفترض أن يسافر إلى القاهرة، غدًا الإثنين، من أجل المشاركة في المحادثات المزمع إجراؤها حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة لن يغادر غدًا تل أبيب بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وأشارت أحرنوت إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة رون ديرمر سينتظر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يوم الأربعاء.

وفد من حماس في القاهرة

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة، ظهر اليوم الأحد، برئاسة عضو المكتب السياسي، خليل الحية، من أجل البحث في طريقة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والتي تم تأسيسها على صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وتتواصل المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشكل غير مباشر عبر وساطة مصرية وقطرية، وهناك مؤشرات محدودة على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي يتضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

نتنياهو: إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح حماس

وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستكون مشاركة بشكل أساسي ومسؤولة في عملية نزع سلاح حماس وقطاع غزة، واشترط أن ذلك هو شئ أساسي لأي تسوية سياسية قادمة.

وزعم أن حكومته لم تبدأ في تنفيذ أي بند من بنود خطة ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأموات، منوها إلى أن هذه المسألة هي حجر زاوية وحيد لأي تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

وذكر نتنياهو في اجتماع أمني مغلق، أن أمن إسرائيل يلزمه تغييرا جذريا في الواقع السياسي والأمني في غزة، وشدد على أن أي إدارة في المستقبل للقطاع ستكون خالية من حماس أو السلطة الفلسطينية، وهدد بأن إسرائيل ستستأنف الحرب بدعم كامل من جميع الأطراف الدولية إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.

ترامب لنتنياهو: أنت سلبي للغاية

وذكر مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى أن هناك مكالمة هاتفية جرت اليوم بين ترامب ونتنياهو الذي يبدي تحفظات كثيرة على خطة ترامب، وقال نتنياهو لترامب “إن رد حماس على خطة الرئيس الأمريكي ليست سببا للاحتفال” وقال بأنه لا معنى لها.

وبمجرد أن سمع ترامب هذه الكلمات قال “هذا نصر خذوه لا أعرف أنت دائما سلبي للغاية”، وأظهرت المحادثة بين الجانبين رغبة ترامب القوية في استخدام نفوذه للضغط على الرئيس الإسرائيلي لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب في غزة مهما كان رد فعل نتنياهو.

ومن جانب آخر، صرحت المتحدثة باسم جيش حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.