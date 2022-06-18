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يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم

مي صالح

الطعام من الشهوات اللذيذة التي يبحث عن الفوز بها كثير من المغامرين حول العالم، حيث يشكل تناول الأكلات الغريبة متعة يرغبها عشاق الطعام، حيث تتميز كل دولة ببعض المأكولات الخاصة بها، واليوم نتحدث عن المأكولات الحارة التي حققت جماهيرية كبيرة في كثير من الدول، ولا شك وجود عدد كبير من الأناس من معشوقي الطعام الحار، في السطور التالية نستعرض باقة من أشهر الأطباق الحارة حول العالم.

أشهر 9 أطباق حارة حول العالم

أشهر الأطباق الحارة حول العالم

Buldak 

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  • وجبة مشهورة في كوريا الجنوبية.
  • تتكون الوجبة من دجاج وصلصة الفلفل الأحمر الحارة.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 1 18/6/2022 - 7:24 م

Papa A La Huancaina 

  • وجبة حارة مشهورة في دولة  بيرو.
  • تتكون الوجبة من  البيض المسلوق والصلصة الصفراء الحارة المكونة من الفلفل الأحمر الحار مع الجبن.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 2 18/6/2022 - 7:24 م

Gaeng Tai Pla

  • وجبة حارة في دولة تايلاندا.
  • تتكون الوجبة  من السمك بالفلفل الحار والبيض المسلوق والمعكرونة.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 3 18/6/2022 - 7:24 م

Laal Maas 

  • تقدم الوجبة في دولة الهند.
  •  تتكون الوجبة  من اللحم الضأن مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 4 18/6/2022 - 7:24 م

Hirvya Mirchicha Thecha 

  • الوجبة من دولة الهند.
  • تتكون الوجبة من الفستق والخضروات مع الفلفل الأخضر الحار والثوم.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 5 18/6/2022 - 7:24 م

Tortas Ahogadas 

  • يقدم هذا الطبق الحار في دولة المكسيك.
  • تتكون الوجبة من الدجاج والجبن والفول مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 6 18/6/2022 - 7:24 م

Khao Pad Nam Prik Pao 

  • الطبق يقدم في دولة تايلاند.
  •  يتكون الطبق  من الأرز الحار مع قطع من اللحم الضأن.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 7 18/6/2022 - 7:24 م

Chicken 65 

  •  يقدم الطبق في دولة الهند.
  • وجبة من الدجاج المحمر بخلطة حارة مكونة من 65 نوع توابل.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 8 18/6/2022 - 7:24 م

Phaal Curry 

  •  يقدم في دولة انجلترا.
  •  مصنوعة من توابل habanero.

يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم 9 18/6/2022 - 7:24 م

وتعد الوجبة الحارة الأبرز في العالم، لذلك تعد هذه المغامرة تحديا صعبا لكل عشاق الطعام الحار، لأنها وجبة شديدة الحرارة وقد لا يتحملها الكثيرون.

مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.


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