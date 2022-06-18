يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم

الطعام من الشهوات اللذيذة التي يبحث عن الفوز بها كثير من المغامرين حول العالم، حيث يشكل تناول الأكلات الغريبة متعة يرغبها عشاق الطعام، حيث تتميز كل دولة ببعض المأكولات الخاصة بها، واليوم نتحدث عن المأكولات الحارة التي حققت جماهيرية كبيرة في كثير من الدول، ولا شك وجود عدد كبير من الأناس من معشوقي الطعام الحار، في السطور التالية نستعرض باقة من أشهر الأطباق الحارة حول العالم.

أشهر الأطباق الحارة حول العالم

Buldak

وجبة مشهورة في كوريا الجنوبية.

تتكون الوجبة من دجاج وصلصة الفلفل الأحمر الحارة.

Papa A La Huancaina

وجبة حارة مشهورة في دولة بيرو.

تتكون الوجبة من البيض المسلوق والصلصة الصفراء الحارة المكونة من الفلفل الأحمر الحار مع الجبن.

Gaeng Tai Pla

وجبة حارة في دولة تايلاندا.

تتكون الوجبة من السمك بالفلفل الحار والبيض المسلوق والمعكرونة.

Laal Maas

تقدم الوجبة في دولة الهند.

تتكون الوجبة من اللحم الضأن مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.

Hirvya Mirchicha Thecha

الوجبة من دولة الهند.

تتكون الوجبة من الفستق والخضروات مع الفلفل الأخضر الحار والثوم.

Tortas Ahogadas

يقدم هذا الطبق الحار في دولة المكسيك.

تتكون الوجبة من الدجاج والجبن والفول مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.

Khao Pad Nam Prik Pao

الطبق يقدم في دولة تايلاند.

يتكون الطبق من الأرز الحار مع قطع من اللحم الضأن.

Chicken 65

يقدم الطبق في دولة الهند.

وجبة من الدجاج المحمر بخلطة حارة مكونة من 65 نوع توابل.

Phaal Curry

يقدم في دولة انجلترا.

مصنوعة من توابل habanero.

وتعد الوجبة الحارة الأبرز في العالم، لذلك تعد هذه المغامرة تحديا صعبا لكل عشاق الطعام الحار، لأنها وجبة شديدة الحرارة وقد لا يتحملها الكثيرون.