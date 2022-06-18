يا ترى حتقدر عليها .. أشهر 9 من الأطباق الحارة حول العالم
الطعام من الشهوات اللذيذة التي يبحث عن الفوز بها كثير من المغامرين حول العالم، حيث يشكل تناول الأكلات الغريبة متعة يرغبها عشاق الطعام، حيث تتميز كل دولة ببعض المأكولات الخاصة بها، واليوم نتحدث عن المأكولات الحارة التي حققت جماهيرية كبيرة في كثير من الدول، ولا شك وجود عدد كبير من الأناس من معشوقي الطعام الحار، في السطور التالية نستعرض باقة من أشهر الأطباق الحارة حول العالم.
أشهر الأطباق الحارة حول العالم
Buldak
- وجبة مشهورة في كوريا الجنوبية.
- تتكون الوجبة من دجاج وصلصة الفلفل الأحمر الحارة.
Papa A La Huancaina
- وجبة حارة مشهورة في دولة بيرو.
- تتكون الوجبة من البيض المسلوق والصلصة الصفراء الحارة المكونة من الفلفل الأحمر الحار مع الجبن.
Gaeng Tai Pla
- وجبة حارة في دولة تايلاندا.
- تتكون الوجبة من السمك بالفلفل الحار والبيض المسلوق والمعكرونة.
Laal Maas
- تقدم الوجبة في دولة الهند.
- تتكون الوجبة من اللحم الضأن مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.
Hirvya Mirchicha Thecha
- الوجبة من دولة الهند.
- تتكون الوجبة من الفستق والخضروات مع الفلفل الأخضر الحار والثوم.
Tortas Ahogadas
- يقدم هذا الطبق الحار في دولة المكسيك.
- تتكون الوجبة من الدجاج والجبن والفول مع خلطة الفلفل الأحمر الحار.
Khao Pad Nam Prik Pao
- الطبق يقدم في دولة تايلاند.
- يتكون الطبق من الأرز الحار مع قطع من اللحم الضأن.
Chicken 65
- يقدم الطبق في دولة الهند.
- وجبة من الدجاج المحمر بخلطة حارة مكونة من 65 نوع توابل.
Phaal Curry
- يقدم في دولة انجلترا.
- مصنوعة من توابل habanero.
وتعد الوجبة الحارة الأبرز في العالم، لذلك تعد هذه المغامرة تحديا صعبا لكل عشاق الطعام الحار، لأنها وجبة شديدة الحرارة وقد لا يتحملها الكثيرون.