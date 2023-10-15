وكالة الأنباء الفلسطينية: 500 مدني من 47 عائلة تم محوهم من السجل المدني خلال الأسبوع الماضي

تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الأحد عن استشهاد 500 شخص مدني من 47 عائلة في القصف الإسرائيلي الذي استمر تسعة أيام على قطاع غزة.

مصدر الصورة: وكالة الأناضول للأنباء

وقالت الوكالة نقلاً عن تقارير من مستشفيات في قطاع غزة: “أكثر من 47 عائلة تضم أكثر من 500 مدني تم محوها بالكامل من السجلات المدنية.. آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب “فظائع مروعة” في مختلف أنحاء القطاع المحاصر منذ بداية “العدوان” الشامل يوم 7 أكتوبر الجاري.. إن هذه النتيجة المأساوية هي نتيجة لارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي “لمجازر” من خلال القصف المباشر للمنازل الآهلة بالسكان، في مدن ومخيمات متعددة للاجئين في أنحاء قطاع غزة”.

في نهاية الأسبوع الماضي وفي تصعيد مثير للتوترات، شنت القوات الإسرائيلية حملات عسكرية متواصلة ضد قطاع غزة، ردًا على الهجوم العسكري الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وبدأ الصراع عندما أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في هجوم مفاجئ شمل إطلاق وابل من الصواريخ والتسلل إلى إسرائيل براً وبحراً وجواً.

وتقول حماس أن العملية تأتي رداً على اقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد ضد الفلسطينيين، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي بعدها عملية “السيوف الحديدية” ضد أهداف تابعة لحماس داخل قطاع غزة، لكن الرد الإسرائيلي امتد ليشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء عن غزة، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية والصحية في المنطقة التي تعاني من حصار خانق منذ عام 2007، فضلاً عن إصدار أوامر لأكثر من مليون نسمة من سكان غزة في القطاع الشمالي بالمغادرة الفورية إلى الجنوب.