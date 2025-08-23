عاجل : إيران تقتل 6 مسلحين جنوب شرقي البلاد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا اليوم السبت أن قوات الأمن الإيرانية تمكنت من القضاء على ستة مسلحين خلال اشتباك مسلح في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقالت مديرية الاستخبارات العامة في المحافظة،وفق ما نقلته وكالة تسنيم إن قواتها نجحت خلال الأيام الماضية في تفكيك خلية مسلحة تسللت من الحدود الشرقية.

هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات وُصفت بالخطيرة والموجهة ضد أهداف داخل إيران.

وأوضحت السلطات أن الخلية ضمت سبعة عناصر غير إيرانيين كانوا مجهزين بترسانة متطورة شملت قاذفات RPG-7 مزودة بالليزر ورشاشات أميركية من طراز M4 وM16 إضافة إلى قنابل يدوية وأسلحة قاذفة وسترات ناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية فضلاً عن سيارات ودراجات نارية وكميات كبيرة من الذخائر.

وأشار البيان إلى أن المجموعة كانت تستهدف أحد المراكز الحيوية في شرق البلاد، في عملية مشابهة للهجمات التي وقعت خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

واعتبرت الاستخبارات أن طبيعة الهدف والوثائق التي تم العثور عليها تؤكد ما وصفته بـ”الطابع الصهيوني” للخلية.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على مقتل خمسة من عناصر الشرطة الإيرانية في اشتباكات مسلحة بالمنطقة ذاتها.