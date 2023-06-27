وفاة 5 حجاج مصريين أثناء أداء مناسك الحج… وبدء توافد الحجاج إلى مشعر منى وإرشادات جديدة لهم
خمس حجاج مصريين قدر الله لهم أن يذهبوا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام، ويقدر الله أن تقبض أرواحهم في هذا المكان العظيم وهم يؤدون فريضة عظيمة، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، واليوم يبدأ حجاج بيت الله الحرام في الذهاب إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، تقربا لله تعالى واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تواصل وزارة الحج والعمرة إصدار المنشورات لتوعيتهم وسلامتهم.
أهالي الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية يطالبون بدفنهم في الأراضي المقدسة
طالب أهالي الحجاج بدفنهم في الأراضي المقدسة كالتالي:
- كشفت مصادر من المملكة العربية السعودية عن وفاة خمسة حجاج مصريين بأراضي المملكة العربية السعودية أثناء وجودهم لأداء مناسك الحج لعام ألفين وثلاثة وعشرين وتم الإعلان عنها اليوم على المواقع الاخبارية.
- موضحا أن أهالي الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية طالبوا بدفنهم في الأراضي المقدسة، نسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
أداء مناسك الحج لعام 1444
بدأ الحجاج يتوافدون اليوم إلى مشعر منى كالتالي:
- بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو والثامن من ذي الحجة في قضاء يوم التروية وذلك بالتوافد إلى مشعر منى مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير.
- وبعد قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين الإحرام إلى منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها يبقى الحجاج إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ويتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك المبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث.
منشورات وإرشادات ونصائح للحجاج
آخر المنشورات المعلنة بواسطة وزارة الحج والعمرة كالتالي:
- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية صدور مليون وثماني مائة ألف تأشيرة إلكترونية لموسم الحج الحالي لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين، وما زالت وزارة الحج والعمرة السعودية تقدم الإرشادات للحجاج، حيث نشرت سلوكيات حميدة تخفف من التزاحم والتدافع وذلك بالسير في الإتجاه الصحيح، والتحرك بنفس سرعة المصادر، والتخفف من الأمتعة، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن.
- كما أوضحت كيف يساهم الإلتزام بالمواعيد المحددة تجنب الازدحام وعدم التجمعات والالتزام بتعليمات المنظمين وأيضا تجنب الخروج دون فائدة.
- ونشرت منشور آخر قالت فيه أن إكتمال الوعي المالي هو الوسيلة الوحيدة لضمان حقوقك عند إجراء أي معاملة مالية داخل المملكة، وذكرت أنه يجب المطالبة بالإيصال في أي معاملة مالية، و الاحتفاظ بالإيصال في رحلتك لأداء الحج.
- تجنب حمل المبالغ المالية التي تزيد عن ستين ألف ريال، وأيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والسبائك الذهبية.
- يجب على ضيوف الرحمن عند تحويل الأموال أو استلامها داخل المملكة التأكد من التعامل مع البنوك والصرافات المرخصة.
- تجنب التعامل مع الأشخاص والجهات غير الرسمية، ويمكنك الإطلاع على قائمة البنوك والصرافات هنا من خلال البنك المركزي السعودي والتراخيص والبنوك.
- كما أعلنت أيضا وزارة الحج والعمرة السعودي بعنوان دليل التوعية المالية الصادرة من وزارة الحج والعمرة في ستة عشر لغة عالمية، وذلك للتعرف على أهم المعاملات المالية في رحلة الحج والعمرة، وصرف العملة السعودية، والدفع الإلكتروني، والمعاملات النقدية، واستلام وتحويل الأموال، مع تجنب الإحتيال المالي، وشراء الخدمات في الحرمين الشريفين مع المراجعة المالية التي تهم ضيوف الرحمن.
- كما نشرت منشور آخر بعنوان أجعل بيتك في منى أكثر اطمئنانا، وذلك من خلال التأكد من أخذ جميع أمتعتك، والتأكد من موقع المخيم ورقمه، وتعرف على الخدمات المتوفرة، وتعرف أيضا على المكان المخصص للإقامة.
- المنشور التالي بعنوان مجانا ودون مقابل مالي أكثر من مائتين وسبعين عملية قسطرة وقلب مفتوح لحجاج الخارج في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.