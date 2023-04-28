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وفاة 11 شخص في إندونيسيا بسبب حادثة انقلاب عبارة

مريم الهنداوي

لقي 11 شخصا في إندونيسيا ” اليوم الجمعة” حتفهم بينما فُقِد شخص آخر بسبب حادثة انقلاب عبارة كانوا يستقلونها متجهين ناحية الساحل الشرقي على “جزيرة سومطرة”.

ووفقا لما ذكرته وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا فإن العبارة تلك كانت تحمل حوالي أربعة وسبعين شخصاً، وكانت متجهة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة وتحديدا إلى جزيرة تانجونج بينانج، ويعتقد أن العبارة تلك قد ارتطمت بجذع شجرة بعد الإبحار بحوالي 30 دقيقة، مما تسبب في وقوع الحادث.

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كما ذكرت الوكالة أن البحث لا يزال مستمرا عن الشخص المفقود.

وفاة 11 شخص في إندونيسيا بسبب حادثة انقلاب عبارة
وفاة 11 شخص في إندونيسيا بسبب حادثة انقلاب عبارة
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مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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