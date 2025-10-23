وفاة مسن بريطاني بسبب اختناق في مستشفى

في حادثة طبية مؤسفة أثارت القلق في بريطانيا، توفي رجل مسن داخل مستشفى بعد اختناقه بناتج تقديم طعام غير مناسب لحالته الصحية. أدى ذلك إلى الإصابة بالتهاب رئوي استنشاقي حاد، مما أنهى حياته بعد أربعة أيام فقط من الحادث.

تفاصيل الحادثة الطبية

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Guardian، كان المريض يعاني من صعوبات بلع خطيرة، إلا أن الطاقم الطبي قدم له “جيلو”، وهو نوع من هلام الطعام، دون الالتزام باحتياجاته الخاصة. أسفر ذلك عن انسداد مفاجئ لمجرى التنفس، مما تسبب في مضاعفات قاتلة.

محاولات الإنقاذ وتدهور الحالة

رغم جهود الفريق الطبي اليائسة لإنقاذ المريض، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة مذهلة. وانتهى الأمر بوفاته نتيجة المضاعفات التنفسية الشديدة، في تذكير مؤلم بمخاطر الإهمال في الرعاية الطبية.

توصيات خبراء الرعاية الصحية

حذر خبراء الرعاية الصحية من أهمية الالتزام الصارم ببروتوكولات مراقبة المرضى الذين يعانون من صعوبات البلع، مشددين على تقديم أطعمة آمنة تتناسب مع قدراتهم في المضغ والبلع. كما دعوا إلى تعزيز تدريب الكوادر الطبية على التعامل مع هذه الحالات الحساسة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

تحقيق المستشفى ومطالبات الأسرة

أعلنت إدارة المستشفى عن إطلاق تحقيق داخلي شامل لكشف الملابسات ومحاسبة أي مقصرين. وفي الوقت نفسه، طالبت أسرة المتوفى بتحمل المسؤولية الكاملة وإجراء مراجعة جذرية لمعايير السلامة داخل المنشآت الطبية، لضمان عدم تكرار الخطأ.