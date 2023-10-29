تم العثور على الممثل ماثيو بيري الشهير بدوره في مسلسل الكوميديا التلفزيوني الأميركي الشهير (الأصدقاء) في التسعينيات ميتًا في حوض استحمام ساخن بمنزله في منطقة لوس أنجلوس وذلك وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع (تي.إم.زد) المتخصص في أخبار المشاهير.

وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء الكوميدي الشهير

وقد تناقلت الصحيفة والموقع الأخبار بناءً على مصادر لم يتم الكشف عنها من قبل السلطات المعنية، ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ووفقًا لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلًا عن ممثل لم يتم الكشف عن هويته فقد تم العثور على بيري متوفيًا نتيجة الغرق في منزله بحي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجلوس.

ويُعتبر دور تشاندلر بينج الذي جسده بيري في مسلسل (الأصدقاء) أحد أشهر أدواره حيث عُرض المسلسل لمدة عشرة مواسم بين عامي 1994 و2004، وشارك في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

وقد ولد ماثيو بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته التي كانت صحفية كندية وعملت سابقًا كمسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، وتزوجت من إعلامي كندي بعد انفصالها عن والد بيري.

وقد انتقل بيري إلى لوس أنجلوس عندما كان في سن الخامسة عشرة لمتابعة مسيرته التمثيلية والكوميدية.

وقد وُلد ماثيو بيري في مدينة ويلمينغتون بولاية ماساتشوستس ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية وهو ابن الممثل الأميركي جون بينت بيري.