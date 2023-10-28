توفيت الفتاة الإيرانية أرميتا جيراوند والتي تبلغ من العمر 16 عامًا، بعدما تعرضت لمواجهة مع شرطة الأخلاق في إيران بسبب ما اعتبر انتهاكًا لقانون الحجاب المفروض في البلاد.

وفاة فتاة إيرانية عقب اشتباك مع شرطة الأخلاق بسبب الحجاب

وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوفاتها في غيبوبة نتيجة لتلف في الدماغ، وقد وقعت قبل وفاتها بدقائق قليلة.

وقد تم الإعلان عن وفاة أرميتا جيراوند الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لغيبوبة في الأول من أكتوبر.

وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق عقب وفاة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب قواعد الحجاب الصارمة.

وقد خرج المحتجون من المدن المجاورة، وتجمعوا في مدينة سقز التي تعتبر مسقط رأس مهسا أميني في إقليم كردستان أثناء تشييع جثمانها.

وقد تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المحتجين وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وقد أكدت الشرطة أن الفتاة أرميتا جيراوند تعرضت لأزمة صحية أثناء احتجازها مع الآخرين في مركز شرطة الأخلاق، ونفت الشرطة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها للضرب.

وقد ذكرت الشرطة في وقت سابق أن مهسا أميني تعرضت لأزمة قلبية بعد اصطحابها إلى المركز لأغراض (إقناعها وإرشادها)، في حين أكد أقاربها أنها لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية في القلب.