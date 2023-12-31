“وفاة حالتين بمرض الحصبة في رومانيا، وتزايد أعداد الإصابة بشكل يثير القلق”

شددت وزارة الصحة في رومانيا على ضرورة التطعيم ضد مرض الحصبة، وحددت الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين ٩ لـ ١١ شهر بالإضافة إلى الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح، وذلك بعد إعلان السلطات في البلاد عن وفاة حالتين بسبب هذا المرض.

وقامت وزارة الصحة في رومانيا بعمل حملة توعية عامة تهدف للتوعية ومعالجة الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد بسبب هذا الوباء، وبعد أن تم التأكيد على وجود نحو 2735 حالة إصابة بمرض الحصبة في هذا العام، وتوزيع هذه الأعداد على 35 مقاطعة في البلاد.

كما ذكرت السلطات الرومانية في بيان لها في يوم الجمعة الماضي أن المعهد الوطني للصحة العامة قد أبلغ بوفاة طفل يبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر بسبب الحصبة، وأن هذا الطفل كان من مقاطعة براشوف، وأن الحالة الثانية للوفاة بالحصبة قد حدثت في مقاطعة بوخارست حيث أن هذا الشاب، الذي كان في عمر ال٢٥ عاما، لم يحصل على اللقاح.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن انتشار وتفشي مرض الحصبة في البلاد في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وذلك وسط زيادة كبيرة في الأعداد في كافة أنحاء البلاد بشكل يثير القلق، كما قالت الوزارة في بيان لها أن التطعيم سيكون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسعة أشهر إلى ١١ شهرًا والأطفال الأكبر سنًا ولكن لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات الجديدة للإصابة بالحصبة قد وصل إلى نحو ٢٠٠٠ حالة في ٢٩ مقاطعة في البلاد من أصل ٤١ مقاطعة.

وقالت الوزارة إن سبب ازدياد أعداد الإصابة هو وجود حملات ترفض التطعيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض الحصبة هو مرض شديد العدوى وسببه هو فيروس ينتشر بسهولة عند عطس شخص مصاب أو عند تنفسه أو عند السعال، ويمكن أن يسبب هذا المرض أعراضًا ومضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

كما أن الحصبة يمكن أن تؤثر على أي شخص وتضره بشكل كبير ولكنها أكثر انتشارًا بين الأطفال، وتصيب الحصبة الجهاز التنفسي ثم بعد ذلك تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتكون الأعراض كالتالي: حمى شديدة وسيلان في الأنف وسعال وطفح جلدي في جميع أنحاء الجسم. ويعتبر اللقاح هو أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بهذا المرض وعدم إصابة أشخاص آخرين به، ولا داعي أبدًا للقلق لأن اللقاح آمن تماما ويساعد على محاربة هذا الفيروس الخطير.”