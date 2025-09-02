عاجل “فيديو حقق ملايين المشاهدات”.. توقعات خطيرة ومثيرة لامرأة أمريكية بوفاة ترامب وتحدد التاريخ والساعة 

أثارت امرأة أمريكية تدعى هاسكي ماما بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيامها بنشر فيديو على تيك توك تزعم فيه بأنها رأت رؤيا تتوقع فيها وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 3 سبتمبر، عند الساعة العاشرة صباحاً أو مساءً، وأكدت أنها لا تخطئ في توقعاتها أبداً.

رؤيا وفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

وظهرت هاسكي ماما في فيديو قصير حددت فيه موعد وفاة ترامب بالتفصيل، وحصد الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة، ويبدو أن العرافة الأمريكية استيقظت من النوم فأعلنت مباشرة عن الرؤيا التي رأتها، حيث يبدو من الفيديو أنها كانت ما زالت في فراش نومها.

كما توقعت المرأة الأمريكية أن تكون الوفاة بسبب أزمة قلبية حادة، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع حالة ترامب الصحية، وظهور البقعة الزرقاء على يده، وقد أشار متخصصون إلى أن ترامب يعاني من مشاكل كبيرة في القلب، وتنوعت تعليقات النشطاء على الفيديو ما بين مؤيد ومعرض.

وتأتي توقعات الأمريكية “هاسكي ماما” بعد ساعات من انتشار هاشتاج “ترامب مات”، والذي لاقى رواجاً كبيراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن ترامب ظهر بعد هاشتاج موته بصحبه أحفاده أثناء توجههم إلى نادي ترامب الرياضي، فهل تصدق هذه التوقعات أم لا، هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة، حيث أن غداً هو الثالث من سبتمبر وهو التاريخ الذي حددته العرافة الأمريكية.