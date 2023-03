وفاة اللاعب كريستيان اتسو في زلزال تركيا

توفي اللاعب الغاني كريستيان اتسو(31 عاما)، في زلزال تركيا الاخير، وقد تم العثور على جثته تحت الأنقاض بعد عدة أيام من وقوع الزلزال.

وأعلن مراد أوزونمهمت مدير أعماله، عن وفاته اليوم، بعد انتشار الكثير من الأخبار تتحدث عن اختفاءه في مدينة انطاكيا التركية بسبب الزلزال.

ونشر أوزونمهمت تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها:”كريستيان أتسو سجل هدف الفوز هذا في اللحظة الأخيرة لفريقه هذا الشهر ، وما سمعناه بعد ذلك هو أنه وافته المنية”.

Christian Atsu scored this last minute winning goal for his team this month, And what we heard next is he has passed away.

