وفاة الشيخ عبد الله كامل: فقدان لداعية إسلامي معروف في أمريكا وحول العالم

تُوُفّي الشيخ عبد الله كامِل وهو يؤدي صلاة الظهر في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي الأمريكية، عن عمر يناهز السابعة والثلاثين عاماً، وذلك يوم الأربعاء 27 أبريل 2023.

وكان الشيخ مشهوراً بتلاوته القوية والمؤثرة للقرآن الكريم، وصوته العذب أثناء الصلاة، فضلاً عن خفة دمه ومرحه ودعاباته.

وقد تلقى النبأ بوفاة الشيخ عبد الله كامل بحزن شديد من المسلمين حول العالم، الذين أشادوا بالمواقف الحميدة التي عُرف بها الشيخ وبتأثيره الإيجابي على حياة الناس، ولاقت وفاته تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صوره ومقاطع فيديو لتلاوته الرائعة ومواقفه الطريفة.

يُذكر أن الشيخ عبد الله كامل يعد واحداً من الدعاة الشباب الواعدين في المجتمع الإسلامي، حيث كان ينشط في تبليغ الدعوة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وعلومه، وقد كان له تأثير كبير في حياة الشباب الذين كانوا يتابعون دروسه وخطبه، ويسألونه عن المسائل الدينية والحياتية المختلفة.

كان الشيخ عبد الله من بين الدعاة المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يحرص على تعليم الناس الإسلام ونشر الوعي الديني بين المسلمين وغير المسلمين، وقد تميز بأسلوبه الواضح والسهل الممتنع الذي كان يجذب إليه الكثير من الناس من مختلف الأعمار.

وبدأ الشيخ عبد الله كامل مسيرته منذ صغره، حيث كان يحرص على حفظ القرآن الكريم وتعليمه لأصدقائه، وبعد ذلك اتجه إلى دراسة العلوم الشرعية في السعودية، حيث تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعاد بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكمل مسيرته الدعوية هناك.

وقد عُرف الشيخ عبد الله كامل بأخلاقه الحميدة وحسن تعامله مع الناس، وكان دائماُ يسعى لنشر الخير والمحبة بين الناس، وكان يحرص على مشاركة الناس بفرحهم وأحزانهم، وكان محبوباً بين الكثيرين من المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

رحم الله الشيخ عبد الله كامل وأسكنه فسيح جناته، وألهم المسلمين الصبر والسلوان، وأعانهم على مواصلة مسيرة الدعوة ونشر الخير والمحبة في العالم.