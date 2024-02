وفاة الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا في حادث تحطّم طائرة

توفي الرئيس السابق لتشيلي، سيباستيان بينيرا يوم الثلاثاء في حادث تحطّم طائرة وفقًا لإعلان صادر عن مكتبه.

وقد كان بينيرا الذي كان مليارديرًا وسبق له تولي الرئاسة لولايتين غير متتاليتين توفي في سن 74 عامًا عندما وقع الحادث في منطقة لاغو رانكو، وهي وجهة سياحية تقع على بُعد حوالي 920 كيلومترًا جنوب العاصمة سانتياغو.

وقد تولى بينيرا منصب الرئيس لأول مرة في عام 2010 لمدة أربع سنوات، ثم عاد وتولى المنصب مرة أخرى بعد ميشيل باشليه في عام 2018 واستمر فيه حتى عام 2022، وتم خلفه في المنصب بواسطة غابريال بوريتش.

وبعد انتشار خبر وفاة بينيرا فقد صرحت وزيرة الداخلية كارولينا توها (لوكالة فرانس برس) بأنه سوف يحظى بتكريم وتقدير يليق بمكانته.

وحسب تقديرات مجلة فوربس فقد كانت ثروة بينيرا الصافية تبلغ 2.4 مليار دولار.

ويذكر أن بينيرا هو أول زعيم يميني قد انتخب رئيسا للبلاد منذ عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه (1973-1990).

وكان بينيرا يتنقّل غالبا بمروحيته الخاصة، وكان يملك حصصا في شركة الطيران الوطنية وفي شبكة تلفزة وغيرها من المؤسسات التجارية.

وقد تم كشف مقطع مصور لعملية انتشار جثة الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا.

🚨🚀The moment in which they rescued and transferred the body of former president Sebastián Piñera, after suffering a plane accident in Lago Ranco, Los Ríos region. The former head of state died at the age of 74.#AHORA | #Chile #SebastiánPiñera #helicoptero #BREAKING pic.twitter.com/D4BsR1WNYs

— EUROPE CENTRAL (@europecentrral) February 6, 2024