أعلن الديوان الأميري الكويتي يوم السبت عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاماً وذلك بعد نقله إلى المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب وعكة صحية طارئة.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقد رحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أحد أعلام الكويت البارزين ورمزاً للوحدة والتقدم بعد حياة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة بلاده وشعبه.

وقد ولد الشيخ نواف الأحمد في عام 1937 وتولى الحكم في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وخلال فترة حكمه فقد عمل الشيخ نواف الأحمد على تعزيز العلاقات الدولية للكويت وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الأخرى.

وكان له دور بارز في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ودعم قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وقد أعرب العديد من الزعماء العرب والدوليين عن تعازيهم في وفاة أمير الكويت الراحل مشيدين لإسهاماته ودوره المهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الإقليمي.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو أحد مؤسسي الكويت الحديثة وقد ساهم في بناء الدولة وتنميتها منذ استقلالها في عام 1961.

وقد تولى مناصب عديدة في الحكومة بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل وقد ترك بصمات واضحة وحقق إنجازات بارزة خلال فترة توليه هذه المناصب.

وقد تزامنت رحلة العطاء والإنجازات للشيخ نواف مع رئاسة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي اختاره ليكون ولي العهد في عام 2006 بناءً على جدارته وكفاءته.

وقد كان الشيخ نواف يشكل دعمًا قويًا ومساعدًا للشيخ صباح على مدى 15 عامًا وقد ساهم في استكمال مسيرة البناء والتطوير في الكويت.

وعقب توليه مقاليد الحكم في سبتمبر 2020 فقد استمر الشيخ نواف في مواجهة تحديات عديدة بما في ذلك تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ويذكر أن نقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري أن أمير الكويت قد دخل المستشفى قبل أسبوعين بسبب وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وكانت حالته الصحية مستقرة.

وقد قال الديوان الأميري في بيان: (ببالغ الحزن والأسى ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت).