في واقعة صادمة للرأي العام، كشفت تقارير إعلامية أن امرأة حاولت قتل زوجها، من خلال وضع نبات سام إلى العصير الذي يتناوله، من أجل قتله، قبل أن يتم الكشف عن أمره وتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها، لافتة إلى أن السيدة صاحبة الواقعة تُدعى “سارة شيفر” من ولاية ميسوري الأمريكية، وتم توجيه لها تهمة تسميم زوجها عن طريق إضافة مواد سامة مستخلصة من أحد النباتات إلى العصائر التي كان يتناولها على طريقة الموت البطئ قبل أن يُكشف أمره.

وضعت السم له في العصير.. لن تتوقع ماذا فعل الزوج المخدوع عند اكتشاف الأمر؟

تفاصيل الواقعة

وكشفت التقارير أن السيدة التي تبلغ من عمر 37 عامًا، تواجه الآن تهمة القتل العد لزوجها، بعد اكتشافه لأمرها، حيث كانت تضع له نبات سم في العصير الذي يتناوله، وبدأ في اكتشاف الأمر بعد إصابته أكثر من مرة ببعض الأعراض بعد تناوله أي طعام أو مشروب تقوم زوجته بإعداده لها، حيث كان له طعم غريب وتسبب له في أعراض حادة مثل التعب والارتباك والغثيان، الأمر الذي دفعه للقلق أكثر من مرة.

وفي إحدى المرات، قام الزوج بتذوق مشروب العصير، إلا أنه وجده ذو طعم غريب نوعًا ما، فاضطر لمواجهة زوجته، إلا أنها ادعت في البداية بعد الضغط عليها أنها “تبولت” في مشروبه، إلا أنه مع استمرار الضغط عليه من قبل الزوج وسؤاله عن ما تقوم في وضعه في العصير، فاعترفت بأنها أضفت مادة لاصقة صناعية إلى المشروب بدلًا من ذلك عن طريق الخطأ، إلا أن الريبة والشك ازدادت لدى الزوج، الذي قرر تثبيت كاميرا خفية في منزله، من أجل محاولة معرفة ما تقوم بفعله.

تضع السم في العصير

وأشارت التقرير إلى أن كاميرا المراقبة التي تم وضعها من قبل الزوج، استطاعت أن تلتقط صور زوجته وهي تعد له عصيرًا، وتضيف إليه جذرا من زنبق الوادي، وهو نبات كان موجودًا في منزلهما، ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها كانت تضيف مواد مثل زنبق الوادي إلى طعام زوجها، وهي تدرك تمامًا أن تصرفها قد يتسبب في إصابته بالمرض أو حتى الموت، فتم القبض عليها وتوجيه لها تهمة محاولة القتل العمد لزوجها، وتم مصادرة العصير المسموم، وأرسلته إلى المعمل الطبي لتحليله.