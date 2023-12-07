وصول مساعدات عسكرية أميركية إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن طائرة الشحن رقم 200 هبطت في إسرائيل يوم الأربعاء ضمن الجسر الجوي الأمريكي لتسليم العتاد العسكري والذخيرة الموجهة للجيش الإسرائيلي، ويأتي ذلك في إطار استمرار القتال بين إسرائيل وحماس.

وقد ذكرت الوزارة في بيان لها أن حجم المساعدات العسكرية التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 10 آلاف طن، وتشمل المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها.

وقد تم تنسيق عملية شحن العتاد العسكري بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ومسؤول المشتريات العسكرية التابع لها في واشنطن، بالإضافة إلى قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

وقد أكدت الوزارة أن الجسر الجوي والبحري المؤسس من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال في قطاع غزة، ويوفر العتاد اللازم للجيش لتحقيق أهدافه.

وفي هذا السياق فقد أكدت الولايات المتحدة مرة أخرى حق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها.