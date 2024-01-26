أخبار عالمية

وزير مالية إسرائيل: على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة..دعوة الدول لاستقبالهم

صفاء المشهور

بعد حكم محكمة العدل الدولية اليوم، على إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وفرض عليها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ذلك، لاقى ذلك ردود أفعال عالمية عديدة، وسط تعنت إسرائيل وسخريتها من القرار.

وزير مالية إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي

وزير المالية الإسرائيلي

حيث صرح رئيس الوزراء نتنياهو، أننا مستمرين في الحرب، لنحقق العدل، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، أما وزير المالية الإسرائيلي، فقد سخر من المحكمة، وقال إذا كانت قلقة بشأن سكان غزة، فلتدعوا دول العالم لتأخذهم، وتقوم بإعمار غزة، أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فقد اتهم المحكمة بمعاداة السامية.

موقف حماس من المحكمة

من جانبها شكرت حماس جميع الدول المشاركة في دعوى جنوب أفريقيا، ورحبت بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ القرار، أما الزراع العسكري لحركة حماس فقد نشر فيديو جديد يحوي مجندات إسرائيليات من الرهائن يعنفون نتنياهو، ويطالبونه بوقف القتال من أجل العودة لبيوتهم.

الاتحاد الأوروبي يرحب بالقرار

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الدولية، وطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وحماية أهالي غزة، وتوفير المساعدات لهم.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of صفاء المشهور
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل