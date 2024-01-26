وزير مالية إسرائيل: على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة..دعوة الدول لاستقبالهم

بعد حكم محكمة العدل الدولية اليوم، على إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وفرض عليها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ذلك، لاقى ذلك ردود أفعال عالمية عديدة، وسط تعنت إسرائيل وسخريتها من القرار.

الكنيست الإسرائيلي

وزير المالية الإسرائيلي

حيث صرح رئيس الوزراء نتنياهو، أننا مستمرين في الحرب، لنحقق العدل، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، أما وزير المالية الإسرائيلي، فقد سخر من المحكمة، وقال إذا كانت قلقة بشأن سكان غزة، فلتدعوا دول العالم لتأخذهم، وتقوم بإعمار غزة، أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فقد اتهم المحكمة بمعاداة السامية.

#عاجل | وزير مالية إسرائيل سموتريتش: على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/bm5gEgQ91u — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2024

موقف حماس من المحكمة

من جانبها شكرت حماس جميع الدول المشاركة في دعوى جنوب أفريقيا، ورحبت بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ القرار، أما الزراع العسكري لحركة حماس فقد نشر فيديو جديد يحوي مجندات إسرائيليات من الرهائن يعنفون نتنياهو، ويطالبونه بوقف القتال من أجل العودة لبيوتهم.

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو قالت إنه لثلاث مجندات أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/VzrWjUxyuo — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2024

الاتحاد الأوروبي يرحب بالقرار

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الدولية، وطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وحماية أهالي غزة، وتوفير المساعدات لهم.