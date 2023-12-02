وزير خارجية هندوراس: مؤتمر الأطراف “COP28” فرصة حقيقية لاتخاذ قرارات حاسمة في قضايا التغير المناخي

تأكيدًا للجهود المبذولة في مجال مواجهة التحديات المناخية، أوضح وزير خارجية جمهورية هندوراس “إدوارد إنريكي رينا” أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP28” كمنصة عالمية فاعلة تساهم في توحيد الجهود ومواجهة التحديات المناخية التي يشهدها العالم.

وزير خارجية هندوراس أثناء تصريحاته على هامش مشاركته بمؤتمر COP28 - مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات

هندوراس تشارك بـ 7 مقترحات في مؤتمر “COP28”

أوضح “وزير خارجية هندوراس” في تصريحاته على هامش مشاركته بمؤتمر “COP28” أن هذا المؤتمر يعد فرصة نوعية لهندوراس التي تعد من البلدان الأكثر تأثرًا بالقضايا المناخية والبيئية، نظرًا للكوارث الطبيعية التي تحدث في بعض الأحيان في منطقة البحر الكاريبي مثل الأعاصير.

كما أكد على أن مؤتمر المناخ يعزز ويساهم في عرض جهود المنطقة في مواجهة تحديات التغير المناخي عن طريق تقديم اقتراحات ومناقشات حول تلك المشكلة، وأضاف أن دولة هندوراس قد قدمت حتى الآن 7 مقترحات، بما في ذلك الدعوة للتغيير الدولي لحماية المناطق الاستوائية والبحار، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر.

الإمارات تلعب دورًا رائدًا في مواجهة تحديات التغير المناخي

هذا وقد أعرب “إدوارد إنريكي رينا” عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي موكدًا على أن مؤتمر “COP28” يعد خطوة مهمة وفعالة لكافة البلدان والحكومات بفضل دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية في دعم الجهود العالمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبيئي، وذلك بعد إنشائها صندوق يبلغ قيمته 30 مليار دولار يساهم في التصدي للعقبات التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن الدول الجزرية تعد من أكثر الدول عرضة لمخاطر التغيرات المناخية، بالرغم من أنها تساهم بنسبة تقل عن 1% عالميًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ حيث تواجه هذه المناطق تداعيات سلبية نتيجة لتدهور الموادر الطبيعية التي يعتمد عليها اقتصاد تلك البلدان.