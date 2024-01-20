وزير بالحكومة: ألمانيا في حاجة لفنجان قهوة

أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن ألمانيا ليست “رجل أوروبا المريض”، بل هي “رجل منهك” في حاجة إلى فنجان قهوة، قاصدا بذلك أنها بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية.

وقدم ليندنر وصفا للحالة الاقتصادية لألمانيا، حيث أشار إلى أن سنوات الأزمة السابقة قد أرهقت الاقتصاد الألماني، وأكد أن توقعات النمو المنخفضة للاقتصاد الألماني تعد دعوة للتحرك السريع.

الوزير نحتاج فنجان قهوة طيب

أوضح كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أن ما يحتاجه الاقتصاد الألماني حاليا هو “فنجان قهوة طيب”، أي إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو وتحسين الوضع الاقتصادي، كما أشار إلى أن عام 2023 كان مجرد “دعوة للعمل”، وأن التحديات التي تواجهها ألمانيا تشمل انتشار الذكاء الاصطناعي ومخاطر تفتيت الاقتصاد العالمي.

الفترة الماضية شهدت انكماشا اقتصاديا

الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3٪ في العام الماضي، وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي، ومع ذلك يتوقع ليندنر أن تتحسن مستويات النمو في ألمانيا على المدى المتوسط.

كما يشير الاقتصاديون إلى أن الضغوط على النمو قد تستمر في الأشهر الأولى من عام 2024، وقد تترافق مع تأثيرات أقوى في بعض الحالات.