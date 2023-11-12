وزير الطاقة الأوكراني: لدينا ما يكفي ولكن انخفاض درجات الحرارة سيُزيد من الأضرار

في ظل التوتر السياسي والعسكري المستمر بين أوكرانيا وروسيا، تتعرض أوكرانيا لتحديات جديدة ومتزايدة في مجال الطاقة، فقد أعلن وزير الطاقة الأوكراني “جيرمان جالوشينكو” أن بلاده قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، ومع ذلك تُثير التوقعات بزيادة الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية مخاوف من تعطيل شبكات الإمداد مما يضع البلاد في موقف حرج ويهدد استقرارها.

وفقًا لوزير الطاقة “جيرمان جالوشينكو” في حديثه للتلفزيون العام الأوكراني، ستكون أوكرانيا قادرة على تأمين الكمية الكافية من الطاقة لمواجهة فصل الشتاء القادم؛ حيث أكد “جالوشينكو” على أن أوكرانيا تملُك ما يكفي من الطاقة ولديها رضى تام بشأن ذلك، ولكن المخاوف تكمن في تأثير الهجمات الروسية في المستقبل على الإمدادات.

في السياق ذاته كانت روسيا قد شنت حوالي 60 هجومًا على البنية التحتية الأوكرانية، وفقًا لما أعلنته “كييف” يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف من أن تكون “موسكو” قد بدأت في استهداف شبكة الكهرباء استعدادًا للشتاء الثاني في الحرب، ففي شتاء العام الماضي تعرضت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى الآلاف من الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.

هذا وقد أشار “جالوشينكو” إلى أن أوكرانيا تتوقع أن تستأنف روسيا هجماتها الجماعية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ على البنية التحتية للطاقة بمجرد أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) وتستمر على هذا المستوى، وأوضح “جالوشينكو” أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي لمزيد من الأضرار.

“أي درجة حرارة تحت الصفر تزيد من خطورة الوضع”.

من ناحية أخرى كان “فاديم سكيبيتسكي” نائب رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية قد أشار إلى أن بلاده على أتم الاستعداد للتعامل مع تلك الهجمات؛ حيث أوضح أن روسيا قد تمكنت من ضرب واستهداف شبكة الطاقة العام الماضي بسبب الإمكانات المحدودة للدفاعات الجوية الأوكرانية وقد تم معالجة تلك المشكلة، كما أكد “ماكسيم تيمشينكو” رئيس شركة “DTEK” التنفيذي، على تركيب المزيد من الدفاعات حول محطات الطاقة وشراء معدات احتياطية لحمايتها بعد أن تم ترميم البنية التحتية في الــ7 أشهر الماضية.

الجدير بالذكر أن أوكرانيا بالرغم من أنها تتمتع حتى الآن بفصل خريفي دافئ غير معتاد، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية في كييف والمناطق الأخرى خلال الأسبوع المقبل.