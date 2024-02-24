في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتَفقُد قواته في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش يوم السبت، وخلال زيارته لأحد مراكز القيادة فقد أكد شويغو بأن القوات الروسية تحتفظ بالأفضلية من حيث العدد.

وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في مناطق بأوكرانيا وزعماء غربيون يزورون كييف

ووفقًا لبيان الجيش فقد أُبلغ شويغو بأن القوات الروسية لا تزال في وضع هجومي بعد تمكنها من السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية.

ومن جانب آخر فقد وصل أربعة زعماء غربيين بما في ذلك رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى كييف يوم السبت للتعبير عن التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للاجتياح الروسي.

وقد أشارت الحكومة الإيطالية في بيانها إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونظيرهم البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سافروا معًا إلى العاصمة الأوكرانية عن طريق القطار قادمين من بولندا المجاورة.

ومن المقرر بأن تستضيف رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني مؤتمرًا عبر الفيديو في وقت لاحق من كييف، يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تمت دعوته للانضمام إلى النقاش.