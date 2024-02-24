أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في مناطق بأوكرانيا وزعماء غربيون يزورون كييف

عبد الرحمن عياد

في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتَفقُد قواته في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش يوم السبت، وخلال زيارته لأحد مراكز القيادة فقد أكد شويغو بأن القوات الروسية تحتفظ بالأفضلية من حيث العدد.

وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في مناطق بأوكرانيا وزعماء غربيون يزورون كييف

وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في مناطق بأوكرانيا وزعماء غربيون يزورون كييف

ووفقًا لبيان الجيش فقد أُبلغ شويغو بأن القوات الروسية لا تزال في وضع هجومي بعد تمكنها من السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية.

 

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

 

ومن جانب آخر فقد وصل أربعة زعماء غربيين بما في ذلك رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى كييف يوم السبت للتعبير عن التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للاجتياح الروسي.

وقد أشارت الحكومة الإيطالية في بيانها إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونظيرهم البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سافروا معًا إلى العاصمة الأوكرانية عن طريق القطار قادمين من بولندا المجاورة.

ومن المقرر بأن تستضيف رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني مؤتمرًا عبر الفيديو في وقت لاحق من كييف، يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تمت دعوته للانضمام إلى النقاش.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


من مقالات الكاتب:
وزراء إسرائيليون يدعون لإحراق لبنان بعد الهجمات الصاروخية من حزب الله
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.