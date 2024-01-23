وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عدم وقف إطلاق النار على حدود لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في لقاء مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن إطلاق النار على حدود لبنان.

وقد أكد غالانت بأنه حتى في حالة توقف حزب الله عن إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن تتوقف عن العمليات العسكرية ضد الحزب، ويهدف الجيش الإسرائيلي إلى إعادة سكان المناطق الحدودية إلى منازلهم من خلال تحقيق الأمن والاستقرار.

وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره الفرنسي

وقد أبدى غالانت تفضيل إسرائيل لإنهاء الصراع مع حزب الله بوسائل سياسية، ولكنه أكد أنهم مستعدون لخلق بيئة آمنة تسمح بعودة السكان، باستخدام الوسائل العسكرية عند الضرورة.

وأشار إلى أن الحرب في الشمال سوف تكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وبهذا التصريح يرفض غالانت ما تردد عن مبادرة بوقف إطلاق النار على حدود لبنان من قبل بعض ضباط الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية فقد قدم ضباط إسرائيليون مقترحًا يقضي بتنفيذ وقف إطلاق نار لمدة يومين على الجبهة اللبنانية، وفي حالة انتهاكه ستتم مهاجمة جنوب لبنان بقوة.