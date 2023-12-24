وزير الدفاع الأوكراني: لقد بدأنا التنافس على شراء الأسلحة

صرح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، بأن الصراعات الأخرى في العالم تستهلك الإنتاج الغربي من الذخيرة، وقال “لقد بدأنا التنافس على شراء الأسلحة”.

وبحسب وسائل اعلام أوكرانية، فإن الوزير أشار إلى أن كييف تتواصل مع الشركاء، بالإضافة إلى أنها نجحت في تطوير استراتيجيتها للإنتاج العسكري المحلي من أجل التغلب على مشكلة نقص الإمدادات.

ونوه عميروف إلى أن أوكرانيا لن تستطيع أن تكون مستقلة تماما عن المساعدات الغربية، وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير اعلامية غربية عن أن القوات الأوكرانية في خط المواجهة تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية، وهذا في حد ذاته يثير المخاوف بشأن مدة الصمود الأوكراني في مواقع القتال.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، كان قد أكد قبل ذلك على أن تمويل أوكرانيا وتسليحها، هو استراتيجية خاطئة لحمل روسيا على التفاوض بهدف إرضاخها، وهذا أثبت فشله بالفعل، وأضاف فيتسو “إن روسيا هي التي ستملي شروطها في التفاوض حول أوكرانيا”.