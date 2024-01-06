وزير الدفاع الأميركي يدخَل المستشفى بسبب مضاعفات صحية

تم نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى مستشفى وولتر ريد العسكري بالقرب من واشنطن وذلك بسبب مضاعفات صحية تعرض لها وفقًا لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الولايات المتحدة أزمة متنامية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد ذكر المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان أن أوستن نقل إلى المستشفى في مساء الأول من يناير بسبب مضاعفات ناتجة عن إجراء طبي غير طارئ دون ذكر تفاصيل حول طبيعة هذه المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى.

وقد أكد رايدر أن حالة أوستن تتحسن بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه بالكامل قريباً.

وأضاف رايدر: (في أي وقت نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير إذا تطلب الأمر).

وقد أشار متحدث آخر باسم البنتاجون في وقت لاحق إلى أن نائبة الوزير كاثلين هيكس مخولة تلقائيًا تولي مهام الوزير إذا كان غير قادر على القيام بها، وأنها اتخذت بالفعل قرارات روتينية نيابة عن (أوستن) هذا الأسبوع.

ويأتي دخول أوستن إلى المستشفى في ظل التوتر المتصاعد الذي تواجهه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والذي يرتبط بالنزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد تزايدت هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين تستهدف مجموعات أخرى في العراق وسوريا القوات الأميركية المتمركزة في تلك البلدان باستخدام الصواريخ والمسيّرات.

وفي يوم الخميس فقد تم استهداف مقر للحشد الشعبي في بغداد بغارة أميركية مما أسفر عن مقتل قائد عسكري وعنصر من أحد الفصائل الموالية لإيران.

وقد أفاد متحدث باسم البنتاجون لوكالة فرانس برس بأن (الرئيس والوزير كانا نفذا العملية في العراق، وكان الوزير على علم بها).