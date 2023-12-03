وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في غزة

في تصريحاته الأخيرة فقد حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل من تبعات خطيرة إذا لم تستجب للتحذيرات المتعلقة بارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

وقد أعرب أوستن عن قلقه بشأن الوضع المتصاعد وجدد الضغط على القادة الإسرائيليين لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين ولمنع الخطاب غير المسؤول والعنف المستفحل في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات أوستن في ظل زيادة التحذيرات من كبار المسؤولين الأميركيين لإسرائيل بشأن عدد القتلى في قطاع غزة.

وقد أعادت إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية بعد انتهاء الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام مع حماس وتم تمديدها مرتين.

وتعاني إسرائيل من ضغوط المجتمع الدولي بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتتزايد المخاوف من تصاعد وتيرة العنف في المرحلة الثانية من الحرب.