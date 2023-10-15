في تصريحاته الأخيرة فقد أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن قلق بلاده إزاء الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بعد هجوم حماس واعتبر أنها تتجاوز حدود الدفاع عن النفس.

وزير الخارجية الصيني يطالب إسرائيل بوقف العقاب الجماعي في غزة

وطالب وانغ يي الحكومة الإسرائيلية بوقف (العقاب الجماعي) المفروض على سكان غزة.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء وانغ يي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حيث أكد أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وأنه يجب على قادتها وقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة.

وقد أضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده تعتقد أن الظلم التاريخي الذي يعانيه الفلسطينيون لا يمكن أن يستمر، وأنه من الضروري بدء مفاوضات لحل النزاع وتحقيق السلام في المنطقة.

وفي التصعيد العنيف الذي شهدته المنطقة فقد أشار وانغ يي إلى ضرورة عدم القيام بأي عمل يزيد من تصعيد الوضع، ودعا جميع الأطراف إلى البدء في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي.

وتعمل الصين بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب حيث أعلنت عن زيارة المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون إلى المنطقة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

وهذه التصريحات تأتي في سياق دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين لاستخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية دور الصين في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.