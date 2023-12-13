وزير الخارجية الروسي: لن نوافق على تسوية في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

منذ بداية الحرب على غزة، اتخذت روسيا مواقف عديدة، لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث قدمت مشروعا إلى مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار، في بداية الحرب على القطاع، وقد تم رفض المشروع بسبب الفيتو الأمريكي، ثم كان لروسيا دورا في رفض التهجير إلى سيناء، حيث جاء التصريح الروسي، أن مصر دولة كبيرة، ولا يصح انتهاك سيادتها.

فلسطين

إقامة دولة فلسطينية

وكان تصريح وزير الخارجية الروسي اليوم، أنه لن يقبل أي حل للصراع دون إقامة دولة فلسطينية، وفي ذلك إشارة بأن روسيا، سوف تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن، وترفض أي حل آخر، حيث من المعروف أن روسيا، ضمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهما ( أمريكا وروسيا والصين وانجلترا وفرنسا)، والتي لها الحق في رفض أي قرار، أذا لم يعجبها.

تصريحات بايدن

وكان الرئيس الأمريكي بايدن، قد صرح أمس لوفد يهودي، أثناء جمع تبرعات لحملته الانتخابية، بإدانة الحكومة الإسرائيلية، ولأول مرة منذ بداية الحرب على القطاع، حيث قال أن اسرائيل، تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني دون أي خطة، وطالب الرئيس الأمريكي، رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو بتغيير حكومته، حيث أنها الأكثر تشددا على الإطلاق، كما أكد الرئيس الأمريكي أن لا حل دون إقامة دولة فلسطينية.

تصريحات نتنياهو

جاءت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أمس، محبطة للجميع، فقد رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، واسماها بفتحستان وحماستان، أي أنه اختزل إقامة الدولة الفلسطينية بأنها ستكون عبارة عن إمارة لفتح وإمارة لحماس، ونسى نتنياهو حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المعروف أن الحكومة الحالية في دولة الاحتلال، هي حكومة يمينية دينية متطرفة، لها أطماع استعمارية في الشرق الأوسط.