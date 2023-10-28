وزير الخارجية الروسي القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات قوية ينتقد فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وزير الخارجية الروسي القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي

وقد أكد لافروف أن هذا القصف يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة تستمر لعقود.

وقد وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية (بيلتا).

وقد أعرب لافروف عن رفضه القاطع للرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف تتواجد فيها مدنيين ورهائن محتجزون.

وأضاف سيرغي لافروف أنه من المستحيل القضاء على حماس دون تدمير غزة ونزوح معظم سكانها المدنيين.

وحذر سيرغي لافروف من أن تدمير غزة ونزوح ملايين الأشخاص سيؤدي إلى كارثة تستمر لعقود وربما للأجيال القادمة.

وشدد سيرغي لافروف على ضرورة إعلان برامج إنسانية لإنقاذ السكان المحاصرين في غزة.

ومن جانبها فقد أعربت روسيا عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد أثارت روسيا استدعاء وفدًا من حماس لزيارة موسكو غضبًا في إسرائيل.

وتجري حماس محادثات مع روسيا للبحث عن ثمانية محتجزين روس في غزة بناءً على طلب من روسيا.

وفد أكد سيرغي لافروف أن روسيا تحافظ على اتصال وثيق مع إسرائيل، وأن سفيرها يتواصل بانتظام مع الجانب الإسرائيلي.