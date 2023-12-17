وزير الخارجية البريطاني ونظيرته الألمانية يشددان على وقف دائم لإطلاق النار في غزة

تعبّر وزارة الخارجية البريطانية بقيادة ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك عن الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي مقال مشترك نُشر في صحيفة (صنداي تايمز) فقد أكد الوزيران أن العديد الهائل من المدنيين قد استشهدوا في هذه الحرب، وعليه فقد حثوا إسرائيل على إنهاء العملية العسكرية ضد حماس بسرعة وبشكل دائم أيضًا.

من أثار القصف العشوائي والعدواني على غزة

وأضاف الوزيران: (يتعين علينا أن نبذل قصارى جهودنا لتمهيد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار الذي يقود إلى سلام دائم، وكلما تحقق ذلك بشكل أسرع كلما كان أفضل).

ومع ذلك فقد أشار الوزيران أيضًا إلى أنهما (لا يعتقدان أن الدعوة الحالية لوقف عام وفوري لإطلاق النار على أمل أن يصبح دائمًا بطريقة ما، هي السبيل الصحيح للمضي قدمًا)، وقد أوضحا أن ذلك يتجاهل السبب الذي يدفع إسرائيل للدفاع عن نفسها حيث هاجمت حماس إسرائيل ولا تزال تطلق الصواريخ وبالتالي يجب على حماس أن تتخلى عن أسلحتها.

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية ساحقة مساء يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولكن بريطانيا امتنعت عن التصويت.

وتواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها بشأن حربها في غزة حيث انتقدت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل ما وصفته بالقصف العشوائي الذي يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.