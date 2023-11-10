وزير الخارجية الإيراني يعلن عن ضرورة توسيع نطاق الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه (لا مفر من توسيع نطاق الحرب) بين إسرائيل وحركة حماس مما يثير مخاوف داخل المنطقة وخارجها.

وق جاءت تصريحاته في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقت متأخر من مساء الخميس، وأضاف أن الحرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة أصبحت أكثر حدة وبالتالي يصبح توسيع نطاق الصراع أمرًا لا مفر منه.

وكانت إيران قد أشادت بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي ووصفته بأنه ناجح، ومع ذلك فقد نفت إيران أي تورط لها في هذا الهجوم.

ومن جانبه فقد صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده ترى أنها ملزمة بدعم فصائل المقاومة لكنه أكد أنها تتصرف بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي بقادة عرب في الرياض في قمتين تهدفان إلى دعم مطالب وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أن تمتد التوترات إلى دول أخرى.

وقد حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران عدة مرات من الانخراط في الصراع في المنطقة إما بشكل مباشر أو بواسطة وكلائها.

في الوقت نفسه يستمر تبادل إطلاق القذائف والصواريخ على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى وذلك بشكل يومي تقريبًا.